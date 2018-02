Zunzunzum — Caio Castro no 'Are You The One BR': afinidade com público jovem

00:00 · 23.02.2018

Caio Castro posa ao lado dos vinte e um participantes do reality "Are You The One?"

Corpos sarados de jovens solteiros desfilando por um cenário paradisíaco. Vivendo na mesma casa por um mês, o objetivo é achar o par ideal entre os confinados -e dar o "match" certeiro. Eis a fórmula do "Are You The One?", reality de namoro que estreou sua quarta temporada na MTV na última quinta-feira (22).

Uma das principais novidades da vez fica a cargo do apresentador. Saiu o veterano ator Felipe Titto, que foi escalado para "O Outro Lado do Paraíso", atual novela da faixa das 21 horas da Globo, e entra Caio Castro.

Convite

Sem contrato com a emissora carioca - que agora adota a postura de acordar com atores por trabalho- ele tinha acabado de encerrar "Novo Mundo", folhetim de época em que interpretou Dom Pedro, quando surgiu o convite.

"É mais um desafio importante para a minha carreira", diz o artista, que é formado em psicologia. Castro conta que o programa foi gravado durante um mês em Búzios, no Rio de Janeiro, entre novembro e dezembro de 2017.

Empatia

Segundo Elisa Chalfon, diretora de produção da Viacom, Castro é "um namoro antigo" da emissora.

"Numa janela, após gravar a novela, surgiu a possibilidade de fazer o programa. Caio tem uma grande afinidade com a nossa audiência", diz Chalfon, que também afirma já ter outros projetos pensados para o artista na emissora voltada ao público jovem.

Rússia

Além do reality, Castro já embalou outro projeto, que começou há poucos dias: viajar de carro até a Rússia para assistir a Copa do Mundo, que acontece em junho.

"Já tive experiência parecida quando fiz um mochilão em 2012", lembra o artista.

Regras

Outra reformulação da atração da MTV, cujo formato original é americano, é a quantidade de participantes: 21, um a mais que nas outras versões. Por conta do elemento extra, a dinâmica muda: com 11 homens no jogo, uma das mulheres terá dois pares ideais. O casal que der "match" primeiro elimina, automaticamente, o terceiro elemento. Mas, até que isso aconteça, o jogo corre e ninguém sabe quem é par de quem.

"Essa é uma ideia que surgiu nos EUA e que quebra um pouco a zona de conforto, faz com que o quebra-cabeça fique um pouco mais difícil", diz Chalfon.

No esquema "ou todos ganham ou todos perdem", o grupo precisa acertar todos os dez pares para faturar o prêmio de R$ 500 mil.

Os casais ideais são formados previamente - sem o conhecimentos dos solteiros - por meio de um processo conduzido por uma equipe de psicólogos. Na opinião da diretora, quem topa participar de um programa de namoro quer mesmo é encontrar um par ideal, e não tanto fama ou diversão.

