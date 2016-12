Zumbis orientais

00:00 · 29.12.2016 por Diego Benevides - Repórter

Pai e filha tentam sobreviver a uma epidemia zumbi na Coreia do Sul

No aniversário da filha, um empresário que não tem muito tempo para suas funções paternas decide levar a criança para visitar a mãe. A viagem de trem que sai de Seul em destino a Busan, na Coreia do Sul, vai ser imprevisível.

De repente, surge uma epidemia que começa a transformar pessoas comuns em zumbis. Tudo piora quando um dos infectados entra no trem e coloca em risco a vida de todos os passageiros.

Essa é a trama de "Invasão Zumbi", terror dirigido pelo sul-coreano Yeon Sang-Ho que estreia nos cinemas brasileiros. O longa-metragem foi aclamado na sessão especial Midnight Screenings do último Festival de Cannes.

Dinâmica

Além de utilizar os zumbis, que estão em alta na televisão e no cinema, o cineasta realiza um filme dinâmico que discute questões familiares, políticas e de segurança.

Essa é a primeira experiência do diretor com ficção, após uma carreira dedicada a animações. "Invasão Zumbi" é a sequência do curta animado "Seoul Station", de onde surgiu uma ideia diferente de como um ataque zumbi aguçaria o instinto de sobrevivência dos personagens.

"Com 'Invasão Zumbi', eu pensei na ideia de um thriller psicológico sobre o que acontece no dia depois de 'Seoul Station' e não estava pensando em dirigir eu mesmo a continuação", disse em entrevista ao Screen Daily.

"Colocar maquiagem de zumbi em coreanos não funcionaria, então eu foquei no movimento, usando uma coreografia de ossos quebrando e pensando em como filmar muitos zumbis juntos, e até a sombra deles dentro do trem e das estações. Zumbis podem ser elegantes e pavorosos em uma mise-en-scène certa", completou.

Sucesso

"Invasão Zumbi" foi o maior sucesso de bilheteria da Coreia em 2016, quando estreou em julho. O filme arrecadou cerca de US$80 milhões, se tornando também a nona maior bilheteria de todos os tempos no país.