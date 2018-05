Wanderléa: ícone da vanguarda

00:00 · 10.05.2018

A cantora Wanderléa interpreta a si mesma no espetáculo e junto a 24 atores, incluindo sua filha Jadde Salim, e uma orquestra passeia pelas marcantes músicas da década de 1960

Já com contrato assinado para lançar um novo disco, ainda sem previsão, com músicas inéditas, Wanderléa segue em turnê com o musical "60! Década de arromba" e chega em Fortaleza para apresentações que começam hoje (10) e seguem até o domingo (13).

O espetáculo reúne em uma superprodução, música, dança, projeções para exibição do documentário, ilusionismo e trocas de figurino, fazendo um passeio pelos principais fatos e acontecimentos da transgressora década de 1960. Além da estrutura composta por 20 cenários e 300 figurinos, 24 atores sobem ao palco juntamente com uma orquestra de dez músicos.

O musical, que é o resultado de uma pesquisa feita por Frederico Reder e Marcos Nauer, marca a estreia da cantora em produções desse estilo e, nele, ela interpreta a si mesma, que é considerada até hoje como um ícone pop da época.

"A ideia foi do Frederico Reder (diretor), ele me convidou para o projeto, mas eu passei um ano 'namorando' com ele, porque eu achava que ia ser uma coisa que ia me consumir muito, mas, quando eu vi o roteiro, foi uma coisa irresistível, porque é do nível de um espetáculo de Broadway", explica a cantora à reportagem do Zoeira.

Além de fazer um passeio musical pelos destaques da época, há uma retrospectiva da história da imprensa brasileira, desde a chegada do rádio, em 1922, até a popularização da televisão, nos anos 1960.

O repertório vai de Roberto a Erasmo, passando por Dalva de Oliveira, Elvis Presley, Beatles, Tony e Celly Campello Tom e Vinicius, Milton Nascimento, Gil e Caetano e Geraldo Vandré. Entre os sucessos estão "Banho de Lua", "Biquíni de Bolinha Amarelinha" e "Beijinho Doce".

O musical representa uma nova fase de sua carreira e traz a oportunidade da cantora reviver o auge de sua carreira, além de marcar o momento em que Wanderléa sobe ao palco com sua filha Jadde e Lalo, seu marido.

No entanto, ela ainda reconhece as diferenças desse desafio para suas apresentações independentes. "Meu show é uma coisa mais livre, eu faço uma mistura de repertório, em cada cidade que eu vou me pedem músicas diferentes e eu gosto de fazer a vontade do público. Nesse espetáculo não, já é ensaiado, exige mais disciplina", explica a cantora.

Vanguardista

Nascida em Minas Gerais, Wanderléa, também conhecida como Ternurinha, sempre sonhou em ser artista. "Eu queria ser cantora quando criança, eu não tinha uma referência, porque não tinha ainda a imagem da televisão. Mas a criatividade borbulhava na minha cabeça, eu tive muita ajuda do meu irmão".

Ao lado de Roberto e Erasmo Carlos, o sucesso começou a crescer com a Jovem Guarda, um programa televisivo responsável por descobrir grandes talentos da música brasileira. No entanto, a carreira da filha incomodava o conservador pai.

"Foi muito difícil para mim gravar o primeiro disco, eu tive uma grande discussão com meu pai. Eu pedi a oportunidade de fazer pelo menos o primeiro e aí tomou conta do Brasil todo e fui chamada para fazer show, aí ele não teve mais condição de me segurar", revela. "É engraçado como as coisas aconteceram, porque antes eu era filha do seu Antônio e, de repente, ele era o pai da Wanderléa".

A cantora logo se tornou um ícone da vanguarda ao ser primeira mulher a posar nua grávida para uma foto e ser a pioneira no uso das minissaias e do silicone. Bradando a liberdade feminina, Wanderléa conquistou a todos.

Para ela, ser identificada como uma representante da transformação feminina no Brasil é uma das conquistas mais importantes de sua carreira. "A minha surpresa foi perceber que o que eu levava para o palco teve uma reposta muito imediata pelos jovens. Eu, com a minha maneira de ser, de vestir e de dançar fui correspondendo à expressão de liberdade que a juventude precisava e a coisa se estendeu de tal forma que foi para o país todo", explica.

Trazendo a produção pela primeira vez para Fortaleza, Wanderléa relembra com carinho a antiga relação que mantém com a cidade, já que foi onde ela começou a carreira. "As pessoas até achavam no sul que eu era cearense, e eu fico muito feliz por poder levar esse musical para aí".

Experiência

Wanderléa destaca o efeito do espetáculo sobre o público e revela que essa é uma das grandes realizações. "É incrível perceber em como (a música) ficou marcada no coração das pessoas daquela época e o espetáculo fala justamente desse período, é uma grande nostalgia muito presente, feliz. Eu vejo senhores e senhoras entrando e eles saem felizes, renovados".

Ela ainda conta que essas pessoas vão acompanhadas de seus filhos e netos e mostra a grandeza e transformação desse movimento para o cenário musical e social, que acabou sendo passado entre as gerações. "As músicas e o acervo musical foram muito marcantes, com uma sonoridade diferente para a época. A gente trouxe uma abertura de sonoridade para nossa música brasileira", acrescenta.

Mais informações

60! Década de arromba

Hoje (10), sexta (11) e sábado (12), às 20h, domingo (13), às 19h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 4335, Edson Queiroz). Ingresso: de R$25 a R$150 na quinta e sexta; de R$35 a R$180 no sábado e domingo. (3099.1290)