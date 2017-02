Volta ao palco

00:00 · 03.02.2017 por Sérgio Ripardo - Repórter

Show do Rancore vira palco para tradicional mosh

A Rancore, banda paulistana de punk rock, faz show, neste domingo (5), na Praia de Iracema. Depois de um hiato de quase três anos, o grupo voltou a percorrer o Brasil em uma turnê com duração de um mês, realizando 17 shows. Antes de chegar a Fortaleza, eles tocam em João Pessoa e Recife, neste sábado (4).

A mudança de residência do guitarrista Candinho Uba para Berlim é apontada como a razão para o jejum da banda, que deu um tempo em suas atividades em agosto de 2014.

"A gente é muito amigo. Não quisemos colocar um substituto. Agora o Candinho teve férias em Berlim e aproveitamos para sair em turnê", explica ao Zoeira o vocalista do Rancore, Teco Martins.

As redes sociais também deram uma força para o retorno do grupo. Espontaneamente, os fãs começaram a postar a hashtag #VoltaRancore, fortalecendo uma corrente para ressuscitar o som do quarteto.

"A banda está viva. É o boca a boca que explica isso. Não aparecemos na TV nem pagamos jabá para tocar em rádio", diz o vocalista.

Ele já contabilizou mais de 1.000 imagens enviadas por fãs que tatuaram o logotipo da banda em seus corpos, como forma de homenagem.

DVD

Como toda banda hardcore que se preza, o grupo celebra, em suas apresentações, momentos de êxtase e catarse no palco, com direito a cenas de "mosh" ou "stage dive" (saltos do palco nos braços e cabeças da plateia).

"O público de Fortaleza é muito quente, amoroso, tem muita energia", conta Teco, em dúvida se esta será a quarta ou quinta vez que se apresenta na capital cearense.

Após o término da turnê, o quarteto pretende lançar um DVD com as músicas que fizeram sucesso ao longo dos três discos: "Yoga, Stress e Cafeína" (2006), "Liberta" (2008) e "Seiva" (2011).

"O DVD foi gravado na turnê passada. Queremos com este trabalho manter a chama da banda acesa".

O repertório do show também inclui os pedidos dos fãs postados na página do Facebook da banda. Em Fortaleza, a noite terá ainda as bandas cearenses Rocca, Internova e Backdrop Falls.

Nordeste

O público nordestino é um dos mais empolgados com o som pesado do Rancore.

"Temos muitos amigos e somos cada vez mais bem recebidos no Nordeste", diz Teco, que começou o tour pela região (total de seis shows) na última quarta-feira com apresentação em Salvador (BA), ontem em Aracaju (SE), e hoje em Maceió (AL), finalizando em João Pessoa (PB), Recife (PE) e Fortaleza.

O set list do show tenta equilibrar os três discos lançados pelo grupo, sem privilegiar nenhuma fase específica. No YouTube, a banda registra, entre os vídeos mais vistos, canções como "Cresci", "Quarto Escuro", "Respeito é a Lei", "Jeito Livre", "Samba" e "Escravo Espiritual".

Os três álbuns de estúdio do Rancore podem ser baixados no site do grupo (www.Rancore.Net.Br). Mesmo com o hiato da banda, as melodias registram ainda crescimento de execuções em sites de streaming, como o Spotify, informa o vocalista.

Além do Rancore, os músicos do grupo também se dedicam ao Projeto Sala Espacial, que lançou seu primeiro disco, "Casa Moxei", em 2015. Vida longa ao punk!

Mais informações:

Show #VoltaRancore no Berlinda. Domingo, às 16h, no Berlinda Club (R. Dragão do Mar, 198, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). (3093-6014)