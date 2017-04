Virada em clima de esperança

00:00 · 31.12.2016

O ano acaba hoje e a gente entra em 17 em clima de esperança, amizade e confiança no futuro, graças ao trânsito da Lua pelo signo da Nova Era, Aquário. Constatar o óbvio é fácil, difícil é crer em algo quando as evidências apontam em sentido contrário. Mas é exatamente isso que temos que fazer nestes dias de transição. Mais do que nunca, nossas imagens mentais tendem a realizar-se e a fase é ideal para a gente ver o lado bom da realidade e também do ser humano. É verdade que existem pessoas confusas e problemáticas, que atrapalham as outras, mas a maioria de nós é boa e bem intencionada. Como crise significa oportunidade, vamos crer que iremos sair mais fortes desta fase difícil para o Brasil e para o mundo (e em consequência para cada indivíduo). É hora de a gente entender que estamos todos no mesmo barco, nessa grande nave-mãe que é o planeta Terra. Tudo o que atinge alguns, afeta a todos. Somos todos um, mas em geral não percebemos isso. Vamos brindar, ainda que mentalmente, à Paz, União e Harmonia mundial.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Hoje a Lua está em sua casa das amizades, por isso você inaugura 2017 em clima de solidariedade. E na verdade esse será um excelente ano para você fazer contatos e ampliar seu círculo social. DICA: você pode contar com a ajuda das pessoas em tudo o que precisar, portanto evite o orgulho e exponha com espontaneidade suas necessidades.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Seu intenso charme está mais marcante do que nunca nesta entrada em 2017. A Lua faz com que você se destaque e brilhe socialmente. Em geral, seu lado materialista é poderoso, mas agora Urano aumenta o poder de sua fé e faz com que suas mentalizações sejam bem sucedidas. DICA: cultive o saudável hábito de pensar positivo.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

2017 é um ano muito promissor para você, que já entra nele em alto astral. Pode comemorar! Graças à Lua, viajar e mudar de ambiente lhe fará muitíssimo bem. Aproveite para ler mais sobre os assuntos que lhe interessam, informe-se e atualize-se, pois a Lua faz com que sua mente esteja ligadíssima. DICA: não se canse demais.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Graças à Lua você entra em 2017 com um intenso desejo de renovar-se e libertar-se do passado. Nosso satélite transita sobre seu setor das transformações e acentua sua necessidade de deixar os sofrimentos para trás. Aprenda a desligar-se do excesso de preocupações. DICA: você anda mais perspicaz em sua visão de mundo.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

Você entra em 2017 com a Lua em trânsito sobre o signo oposto ao seu, onde movimenta bastante sua vida social, lhe torna uma pessoa mais aberta, disponível e interessada nos outros. DICA: nosso satélite faz com que você se mostre mais altruísta e demonstre maior necessidade de aliar-se aos outros em torno de interesses comuns.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Neste revéillon a Lua aumenta seu carisma e poder de atração e faz com que você conquiste os outros. Não se degaste com detalhes e mantenha o foco em tudo que pretende realizar em 2017. "Genialidade nada mais é do que concentração". DICA: não se sobrecarregue, evite apenas exigir-se demais e alterne comemoração com descanso.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

As benfazejas e protetoras vibrações de Júpiter e da Lua atingem harmoniosamente seu signo e fazem com que este revéillon seja excelente para você estar com as pessoas mais queridas e confraternizar-se com elas. DICA: a Lua faz com que os assuntos amorosos estejam na ordem do dia nesta virada para 2017, que aliás será ótimo para você.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Esteja bem de olho nesta virada para 2017. A Lua promete harmonia em casa e com a pessoa amada. A fase é ideal para você comemorar mas também para dar atenção a sua necessidade de estar a sós e refletir. Como sempre, a sabedoria está no caminho do meio, o do equilíbrio. DICA: a fase é ideal para negócios envolvendo terras ou imóveis.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O ano de 2017 começa agitado para você. Sua mente está a mil, graças à Lua, que estimula seu lado curioso e interessado em tudo o que acontece. Vá se programando para iniciar algum curso e dedique mais tempo às leituras, atividades culturais e intelectuais. DICA: nesta virada, sua necessidade de religação com o Todo está em alta.

CAPRICÓRNIO (21 dez. a 20 jan.)

Você inicia 2017 com os pés no chão, pois nestes dias a Lua volta sua atenção para o lado concreto da realidade. Você está ainda mais realista, capaz de fazer seus planos com objetividade, sem fantasiar ou se deixar levar pelo otimismo cego. DICA: DICA: não seja materialista demais nem se descuide de suas necessidades espirituais.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Pode comemorar, pois a Lua vira o ano em seu signo, onde aumenta seu magnetismo pessoal, sua simpatia e popularidade. Na verdade, o novo ano promete ser ótimo para você, sob todos os aspectos. DICA: junte-se a seus amigos e às pessoas mais queridas e festeje com otimismo, pois os ventos sopram totalmente a seu favor.

PEIXES ( 20 fev. a 20 mar.)

A Lua inicia 2017 em seu setor espiritual, onde aumenta o poder de sua fé e faz com que suas mentalizações sejam especialmente bem sucedidas. Cultive o saudável hábito de pensar positivo. DICA: seu organismo tende a mostrar-se um tanto vulnerável a desequilíbrios, portanto não se exagere na comemoração e saiba a hora certa de parar.