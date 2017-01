00:00 · 28.01.2017 por Leandro Vieira - Folhapress

Laura Cardoso vive a vilã Sinhá ( FOTO: RAQUEL CUNHA )

Esqueça a tradicional relação entre avó e neto. No caso de Sinhá e Cesar, personagens vividos por Laura Cardoso e Rafael Cardoso em "Sol Nascente", tudo é diferente.

Na trama das seis da Globo, quando os dois estão juntos é para armar algum plano contra Kazuo Tanaka (Luis Melo). A vilã que Laura interpreta aos 89 anos, no entanto, não é 100% durona e até se permite alguns momentos de humor. O que não a transforma em uma mulher do bem. "É praticamente impossível a Sinhá ficar boazinha", descreve a atriz.

O motivo de tanto ódio é um só: Vladimir, seu filho, pai de Cesar, era contador de Tanaka na empresa Arraial Pescados. Viciado em jogos de azar, ele pegou dinheiro emprestado com gente da pesada para pagar suas dívidas de jogo e também passou a desviar dinheiro da empresa de Tanaka. Quando o patrão descobriu, demitiu-o. Sem ter como pagar as próprias dívidas, Vladimir foi morto a mando dos agiotas.

"A Sinhá tem como objetivo claro na vida destruir o homem que, para ela, foi o causador da morte de seu filho, o Kazuo", diz Laura.

O fato de Sinhá ser uma pessoa de duas caras faz com que a artista se divirta durante o trabalho. "A Sinhá tem muito de um humor quase sacana. Isso faz com que, mesmo sendo uma personagem má, ela acabe passando certa simpatia para o público. Até as vilãs são especiais".

Na ativa

Com 89 anos, a atriz Laura Cardoso nem pensa em parar de trabalhar. "Eu acho que o brasileiro erra nesse pensamento. Você pode ter a idade que for e estar na ativa. Se está bem de saúde e com a cabeça boa, vai descansar por quê? O ser humano precisa de movimento, vida é movimento. Se a pessoa não se sente velha, pode ir à luta, fazer alguma coisa com o corpo e com a cabeça", afirma a atriz.

A atriz precisou de energia para interpretar dona Sinhá em "Sol Nascente", pois passou pelo mesmo drama de sua personagem.

"Temos em comum o amor pelo filho que morreu. Isso, claro, não justifica ela fazer maldades", conta a atriz, que perdeu um filho recém-nascido. Laura hoje tem duas filhas, Fátima e Fernanda.

A atriz, que apareceu pela primeira vez na televisão em 1952, na TV Tupi, não consegue eleger uma personagem favorita em sua carreira. "Eu queria voltar a fazer todos os papéis que já fiz".