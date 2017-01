Viagem mágica

00:00 · 20.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

Buscando a fidelidade da história original, espetáculo "O Pequeno Príncipe" adiciona canções para falar sobre afeto

Publicado em 1943 nos Estados Unidos, o livro "O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry, virou material para tantas adaptações não apenas no teatro e no cinema, mas na cultura em geral. O motivo é o encanto que a obra causa até hoje, passando mensagens de afeto e amor através das gerações.

O Grupo Mirante de Teatro Unifor apresentou a primeira versão da obra em 2015 e agora retorna aos palcos na reta final das férias escolares, a convite do Theatro Via Sul Fortaleza, para oferecer um espetáculo delicado e repleto de mensagens positivas.

De acordo com Hertenha Glauce, diretora e produtora do espetáculo, a ideia da adaptação do Grupo Mirante é seguir fielmente a história original, adicionando números musicais originais. "A proposta é ser fiel ao autor. Como ele faz muitas viagens nos asteroides, tivemos que escolher alguns para contar. Pegamos a essência de todos eles para desenvolver a peça", diz.

A diretora destaca que os encontros com a raposa, a serpente e o aviador foram mantidos, por terem importância significativa para a história.

A adaptação é assinada por Aldo Marcozzi e acompanha a viagem do protagonista pelos planetas que ele visitou em busca de sabedoria, vindo parar na Terra, onde logo conheceu a maliciosa serpente e em seguida a cativante raposa, com quem ele aprendeu o verdadeiro sentido da amizade e sua lição mais importante: "só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos".

Musical

Hertenha afirma que a criação musical surgiu durante os ensaios do espetáculo.

"À medida que fomos ensaiando, fomos vendo a necessidade da música. Criamos a música da serpente, da raposa. No final, ficamos com sete canções que fazem as transições entre cada asteroides e cada encontros (do personagem)", diz.

As trilha sonora foi composta pela também atriz Aretha Karen e é cantada e tocada ao vivo. Segundo Hertenha, as mensagens da história e das canções reforçam o afeto e estimulam as relações pessoais. "A nossa ideia é que a família possa sair abraçando os filhos, felizes com essa possibilidade de união e reforçando os laços de amizade", afirma.

"O Pequeno Príncipe" será apresentado em um horário alternativo que, de acordo com Hertenha, é uma nova aposta para apresentações teatrais. No sábado, a peça acontece às 11h e no domingo, às 12h. A proposta é que as famílias possam aproveitar melhor o dia, começar bem cedo a apreciar apresentações artísticas locais.

Agenda

O Grupo Mirante de Teatro Unifor tem desenvolvido projetos elogiados pelo público. Além da estreia de "O Pequeno Príncipe", o grupo também está em cartaz com "As Aventuras de Dom Quixote", com apresentações agendadas para os dias 21, 22, 28 e 29, sempre às 17h, no Teatro Celina Queiroz, na Unifor.

"As Aventuras de Dom Quixote" também utiliza a composição musical para dar novos ares à obra original de Miguel de Cervantes. A adaptação resume as mais de 1.200 páginas do romance "O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha".

Todas as quartas-feiras de janeiro e fevereiro, os atores participam do Programa Tarde com Arte, das 15h às 17h, no Espaço Cultural Unifor.

O projeto pretende levar jovens de 8 a 14 anos para o mundo mágico e lúdico das obras que compõem o acervo da Coleção Airton Queiroz.

O Programa Tarde com Arte é gratuito e estimula a apreciação artística desde cedo dos jovens, por meio de contação de histórias, interação e diversão.

Mais informações

O Pequeno Príncipe

Sábado (21), às 11h, e domingo (22), às 12h, no Theatro Via Sul Fortaleza (Av. Washington Soares, 433, Sapiranga). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3048.1262)