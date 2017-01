Viagem espacial

00:00 · 05.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

Em "Passageiros", Jennifer Lawrence e Chris Pratt vivem romance durante aventura intergaláctica que dá errado

Aventuras intergalácticas estão mais em alta do que nunca. O novo lançamento da Sony para as férias de janeiro é a ficção científica "Passageiros", estrelada por dois astros hollywoodianos conhecidos pela simpatia e, principalmente, pela facilidade de atrair público para o cinema.

Jennifer Lawrence, a estrela da franquia "Jogos Vorazes", interpreta Aurora, uma escritora que embarca em uma aventura espacial que dura cerca de 120 anos.

Outro passageiro, Jim, é interpretado por Chris Pratt, novo galã de "Jurassic World" e estrela de Guardiões da Galáxia".

Enredo

Devido a um mal funcionamento na nave espacial que carrega cerca de 5 mil passageiros para habitar uma nova colônia planetária, Jim acorda 90 anos antes do final da viagem.

Sem saber o motivo e desesperado para voltar a dormir, ele encontra Aurora, que também despertou do sono condicionado. O casal não consegue manter contato com quem está monitorando a viagem e precisam resolver sozinhos esse imprevisto.

Os dois, então, passam a buscar alternativas para driblar a solidão e descobrem que a nave espacial corre perigo. Um romance entre eles, claro, acaba surgindo, mas é colocado à prova quando questões relativas à confiança vêm à tona.

Cenários

A direção de "Passageiros" ficou com o norueguês Morten Tyldum, indicado ao Oscar por "O Jogo da Imitação" (2014). Entrando com firmeza na indústria americana, o diretor dispôs de um orçamento generoso de US$110 milhões, que garante ambiciosos cenários e efeitos visuais típicos de uma ficção científica contemporânea.

O longa-metragem trabalha em cima de um universo futurista que garante cenas espaciais dinâmicas enquanto o romance entre os protagonistas se desenrola de forma previsível.

Os protagonistas se tornaram bastante amigos durante as filmagens. Mesmo com uma trama focada em dois personagens, o pequeno elenco ainda conta com Michael Sheen e Laurence Fishburne.

"Foi incrível", disse Lawrence ao site E!News sobre sua experiência de rodar o filme. "Foi muito íntimo, se as pessoas estragassem (a filmagem) seria horrível, porque não tinha lugar para se esconder. Mas (Chris) Pratt, eu sabia que iríamos nos dar bem e nos demos mesmo, nos tornamos amigos íntimos rápido. E Michael Sheen, eu queria trabalhar com ele para sempre. Sim, ele é incrível e muito talentoso e hilário, então isso foi realmente emocionante", declarou a estrela.

Intimidade

Lawrence e Pratt também protagonizam cenas sensuais a dois. Em entrevista ao Entertainment Weekly, o ator conta que sentia a responsabilidade de deixar Lawrence confortável, já que essa seria a primeira cena de sexo da atriz.

"Para toda a ansiedade que vem com uma cena como esta, você percebe que não há realmente nada de sexy em tudo isso. É realmente muito estranho. Mas faz parte do show e você faz o que pode para cuidar da outra pessoa e tentar minimizar qualquer desconforto que eles sentem", disse Pratt.

Sempre com um ótimo senso de humor, Lawrence disse algumas vezes que precisou tomar uma taça de vinho antes de filmar a cena para controlar a ansiedade e driblar o nervosismo.