Vênus entra em Peixes

00:00 · 03.01.2017

A Lua, Marte e Netuno estão em Peixes e às 5h47 (HV) desta manhã também Vênus passa a transitar por esse signo. Nele, Vênus anuncia uma fase excelente para a gente resolver de vez tudo o que está pendente ou carente de solução no terreno sentimental. Esta fase é ideal para a gente conversar, abrir o coração e, com sensibilidade, colocar as coisas em pratos limpos com a pessoa amada. O período é ideal para fazermos um bom balanço de nossa vida amorosa e buscamos um maior entendimento espiritual a dois. O trânsito de Vênus por Peixes nos permite ter uma atitude muito mais generosa e compreensiva, mas devemos estar alerta contra certa propensão para nos apoiarmos dos outros. Para que tudo corra realmente bem no terreno amoroso, é importante que sejamos realistas e independentes, não alimentemos ilusões nem nos joguemos impulsivamente em situações que não sejam claras. Devemos manter o senso de realidade também em relação às finanças.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O fato de Vênus entrar hoje em seu setor espiritual torna as próximas semanas excelentes para você dar maior atenção a sua necessidade de intimidade a dois. Seu psiquismo tende a estar mais sensível aos desgastes, portanto poupe-se ao máximo. DICA: no amor, não se iluda e procure ver as coisas como realmente são.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Agora seu idealismo está reforçado por seu regente Vênus, que volta sua mente para o futuro e faz com que o período seja ideal para você fazer planos com quem ama. Mas é essencial que vocês mantenham o senso prático e não se deixem seduzir por ideais utópicos. DICA: há um clima de companheirismo no amor.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

De hoje em diante Vênus magnetiza Peixes, por isso acentua seu charme e carisma pessoal e lhe ajuda a brilhar e ter sucesso em tudo que faz. Você tende a sair-se especialmente bem na carreira e nas questões concretas. DICA: até mesmo sua tenacidade e sua capacidade de estruturação estão em alta.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

Durante as semanas vindouras Vênus harmoniza-se com seu Sol natal, por isso recarrega suas baterias e faz com que você abra novas frentes no setor sentimental. Sua necessidade de viver novas aventuras amorosas está em alta e as viagens a dois serão particularmente bem-vindas. DICA: procure sair da rotina.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

A passagem de Vênus pelo seu setor das transformações começa hoje e acentua sua necessidade de renovar-se e desligar-se de tudo o que considera ultrapassado em sua vida afetiva. Mas vá com calma e esteja alerta para não ocasionar rompimentos que no fundo não deseja. DICA: sua sensualidade está em alta.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

A partir de hoje Vênus passa a ocupar o signo complementar ao seu e faz com que sua vida amorosa se movimente bastante em função disso. Você entra em um excelente período para associar-se aos outros em torno de metas comuns. DICA: não se anule nem se descuide de si ou de seus próprios interesses.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Seu planeta Vênus passa a transitar por seu setor do serviço e lhe enche de pique e boa vontade para concentrar-se em suas atividades e progredir naquilo que faz. Você tende a mostrar-se uma pessoa mais objetiva, eficiente e realizadora e os bons resultados não se farão esperar. DICA: não implique com quem ama.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O planeta do amor, Vênus, entra em Peixes, onde acentua sua capacidade de ser feliz e de curtir a vida no que ela tem de melhor. Esse planeta favorece as atividades de lazer, os amores e encontros. Será bem ainda mais fácil demonstrar seus sentimentos. DICA: Vênus aumenta sua autoconfiança no amor.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Seu signo de concepção está ativado por Vênus, que acentua sua necessidade de intimidade e faz com que as horas de isolamento sejam restauradoras. Reavalie antigas relações amorosas, para aprender com elas e não repetir velhos erros. DICA: você está em condições de tornar sua casa mais bonita e aconchegante.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

O trânsito de Vênus sobre seu setor da comunicação começa hoje e lhe ajuda a expressar e verbalizar com clareza tudo aquilo que sente. O período é ótimo para você contatar pessoas, responder emails, passar mensagens e dar telefonemas. DICA: os passeios e as viagens curtas a dois estão especialmente beneficiados.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Nesta terça-feira Vênus começa a ativar seu setor da realização e anuncia um período ainda mais produtivo para você, que pode executar seus projetos com maior objetividade. Aproveite para solucionar de vez aquilo que está pendente e coloque tudo seu em dia. DICA: evite o ciúme e não se deixe levar pela possessividade.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

Às 5h47 (HV) o planeta do sentimento, Vênus, entra em seu signo e promete várias semanas muitíssimo românticas para você, que também tende a estar mais atraente. Aproveite para dedicar-se aos amores e a tudo o que lhe convém. Os cuidados com o visual serão bem sucedidos. DICA: libere plenamente sua afetividade.