Vem lá o Rico Dalasam!

00:00 · 03.02.2017 por Roberta Souza - Repórter

Na música que leva seu nome, Dalasam provoca: "Negros, gays, rappers, quantos no Brasil?/ Deve haver vários/Tantos tão bons quanto os foda/ Que rima uma cota/ Tirando os que tão, né e ninguém nota". Nascido na periferia da Grande São Paulo, Rico concentra em seu trabalho um discurso tão engajado quanto poético, e é exatamente isso que ele pretende apresentar amanhã (4), em visita a Fortaleza, com show no pré-Carnaval do Órbita Bar.

"Eu me sinto à vontade podendo transitar por todos os lugares, fazendo uma música que meu corpo e meu coração pedem naquele instante. Preciso ser corpo político, mas posso me contrair também de outra forma", afirma em entrevista ao Zoeira.

A resposta vem a um questionamento simples, sobre as opções de um discurso por vezes sutil, mais ligados à afetividade, e por outras mais direto, socialmente engajado, nas composições.

"Sou rapper na lírica e na melodia cheia de brincadeira. Se eu não puder ter todas essas coisas que vivem dentro de mim, não consigo ser uma coisa só", completa.

Esta é a segunda passagem pela capital cearense. A primeira foi em outubro de 2015, quando participou da XIV Feira da Música, levantando a voz na Praça dos Leões.

A relação com Fortaleza é das melhores. "Da outra vez que estive aí era bem no comecinho, as pessoas sabiam bem pouco do meu trabalho, mas todo mundo se dispôs a participar do meu show, interagiu, o que é fundamental para ser incrível. Agora é outro instante, sei que tem um público que acompanha daí e estou cheio de expectativa para fazer as pessoas pularem, dançarem, cantarem e se emocionarem", relata.

Fases

Coincidência ou não, tanto a visita de 2015 quanto a atual marcam momentos de transição para Dalasam. A primeira refletia o começo da carreira, quando trazia o único EP lançado, "Modo Diverso", ainda de forma tímida e com alguns medos de aprovação. Aqui ele compôs "Vambora", uma das músicas do disco Orgunga, lançado em 2016. E desde então, ousou cada vez mais. Fez músicas em parceria com Emicida e Pabllo Vittar, e, como ele mesmo reconhece, "esses medos em relação a fazer música e existir publicamente caíram".

Na nova fase, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal - agora morando só e longe de pessoas queridas - o rapper admite que as mudanças trazem sempre um ponto de incômodo, mas que elas oxigenam sua produção.

"Nesse caminho estão nascendo as músicas do disco novo. É outro Dalasam, mais uma vez, com suas atualizações amadurecimento, descobrimento de novas fragilidades e novas potências de resistência", diz.

O trabalho completo deve vir a público somente no segundo semestre, mas Fortaleza já vai conhecer pelo menos três das faixas inéditas.

Mais novidades

Além do novo disco, Dalasam também adianta que para maio vai lançar uma coleção que reflete um pouco de sua experiência com a moda. Com um visual que impressiona, Rico mistura elementos visuais de divas do R&B, astros do basquete e divindades indianas. E é um pouco dessa pluralidade que ele pretende trazer para o trabalho que será feito em colaboração.

"Todo dia, em várias capitais, lugares, ando quieto e a imagem ajuda a continuar trabalhando o que faço no palco e na internet. São possibilidades de existência como a minha que vão contra a invisibilidade, o silenciamento, e assim vou trabalhando a todo tempo com isso", garante.

Antes de se despedir, o convite que fica é o do "vem, vambora!", antes que ele volte para São Paulo selando novamente na estrada uma "rota solitária entre duas saudades": a daqui e a de lá.

Mais informações:

Pré-Carnaval Secret do Órbita Bar. Amanhã (4), a partir das 21h, com Rico Dalasam, Get Down Project e Duro Bass Máfia. Ingressos: R$ 20 (meia). (3453.1421)