Veja o resumo das novelas desta sexta-feira (07/04)

00:00 · 07.04.2017

Não perca hoje

Malhação

TV Verdes Mares, 17h45

Joana estranha a afirmação de Caio sobre Ricardo não sair do hospital. Sula se declara para Rômulo. Nanda conta para Jéssica que terminou o namoro com Renato. Bárbara gosta quando Caio diz que ela o representará na academia. Mônica divulga a aula com Belloto nas redes sociais.

Novo Mundo

TV Verdes Mares, 18h15

Thomas despede-se de Anna e promete se corresponder com ela. Carlota reclama das saídas misteriosas de Dom João. Piatã recobra a consciência e se envergonha de seu estado. Thomas afirma a Sebastião que saqueará muitas vilas a caminho de Cisplatina. Wolfgang (foto) fica fascinado com Diara.

Rock Story

TV Verdes Mares, 19h20

Gui conta a Daniel que Júlia não falou direito com ele. Ramon avisa a Lázaro que Diana está sozinha em um restaurante. Lorena recebe a caderneta de seu ex-chefe, enviada por Mário. Daniel avisa a Gui que o detetive encontrou Carlos Barbosa. Bianca simula uma reunião com Lázaro.

A Força do Querer

TV Verdes Mares, 21h15

Em ação como policial, Jeiza desafia Zeca, que fica furioso. Janete e Gislene falam mal de Ritinha (foto) na cidade. Edinalva tenta descobrir com Marilda informações sobre o paradeiro de sua filha. Ritinha não consegue encontrar Ruy e decide voltar para casa. Jeiza libera Zeca. Ritinha consulta uma rezadeira.