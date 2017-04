Veja o resumo das novelas desta quinta-feira (06/04)

00:00 · 06.04.2017

Não perca hoje

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Rômulo vence a luta e Belloto comemora. Cléo confunde Gabriel com o filho. Nanda termina o namoro com Renato. Rômulo beija Sula. Arthur acampa com Belinha. Caio conta para Joana que ele é o novo sócio da academia.

Novo Mundo

TV Verdes Mares, 18h25

Joaquim (foto) se irrita quando os Tupiniquins declaram guerra contra os Tucarés. Ferdinando e Letícia encontram Piatã desacordado na mata. Dom João manda Thomas para Cisplatina.

Rock Story

TV Verdes Mares, 19h30

Júlia termina seu relacionamento com Gui. Marisa anuncia que está grávida. Nelson nega aumento a Amanda. Léo sonha com Manu. Lorena e Alex planejam assaltar uma joalheria.

A Força do Querer

TV Verdes Mares, 21h30

Ritinha (foto) diz a Marilda que irá para o Rio com Ruy. Bibi e Caio se veem na rua. Caio flagra Silvana em uma mesa de pôquer. Ritinha prepara um banho de ervas. Zeca se desespera ao saber da fuga da noiva. Ritinha chega a Belém.