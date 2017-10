Veja o resumo das novelas de 10/4 a 15/4

00:00 · 08.04.2017

Malhação

TV Verdes Mares, 17h45

Segunda-feira (10/04)

Bárbara expulsa Joana da academia. Luiza se irrita com a defesa que Lucas faz de Martinha. Renato e Nanda viram amigos. Giovane diz a Joana que pretende abandonar o vôlei. Caio chantageia Tânia.

Terça-feira (11/04)

Tânia se enfurece com Caio. Rômulo vê Filipe e se desespera. Caio avisa a Bárbara que devolverá a administração da academia para Joana por que ela convenceu Manuela a não ficar com ele.

Quarta-feira (12/04)

Rômulo tenta escapar de Filipe e pede ajuda a Belloto. Cléo fica nervosa e Giovane e Gabriel tentam contê-la. Luiza e Martinha fazem as pazes. Manuela diz a Joana que Caio será seu responsável legal.

Quinta-feira (13/04)

Juliana briga com Bárbara por causa de Manuela. Rômulo vence a luta e todos comemoram. Mônica e Belloto fazem o ensaio. Giovane chora quando Cléo não o reconhece. Bárbara expulsa Mônica da academia.

Sexta-feira (14/04)

Nanda se declara para Rômulo. Belloto e Jéssica desistem de sair da Forma. Joana tenta acalmar Tânia. Filipe tenta convencer Rômulo a terminar com Sula e reatar com Nanda. Caio ameaça Ricardo.

Sábado (15/04)

Não há exibição

Novo Mundo

TV Verdes Mares, 18h25

Segunda-feira (10/04)

Pedro se enfurece e tem ataque epilético. Domitila foge de Felício com os filhos. Leopoldina flagra Pedro trocando olhares com Dulcina. Thomas pede Anna em noivado. Joaquim se aproxima do Rio.

Terça-feira (11/04)

Schultz humilha Diara. Leopoldina distribui comida para o povo. Piatã incentiva Anna a não se casar com Thomas. Pedro é perseguido por Jacinto e seus capangas e Joaquim surge na hora.

Quarta-feira (12/04)

Germana e Licurgo vendem Elvira para Wolfgang. Piatã tem uma intuição sobre como tratar uma pessoa doente e Peter fica curioso. Pedro entra com Joaquim no palácio. Anna e Joaquim se reencontram.

Quinta-feira (13/04)

Pedro tenta impedir que Joaquim deixe o palácio. Elvira se despede de Quinzinho. Joaquim invade o quarto de Anna e admira seus desenhos. Joaquim leva Anna para a aldeia dos índios.

Sexta-feira (14/04)

Pedro conta para Piatã que Joaquim está vivo. Anna conversa com Olinto e Tibiriçá. Domitila se apavora ao ver Felício. Joaquim prepara uma oca para Anna dormir. Joaquim e Anna se amam.

Sábado (15/04)

Joaquim pede a Ubirajara para se casar com Anna na aldeia. Tibiriçá sugere que Anna esteja grávida de Joaquim. Thomas descobre o segredo de Joaquim. Joaquim e Anna se casam.

Rock Story

TV Verdes Mares, 19h35

Segunda-feira (10/04)

Manu agrada o público ao tocar uma música de Léo. Diana sugere que Gui grave sua música roubada e retome a carreira. Zuleica se oferece para testemunhar a favor de Júlia, que fica tensa com o julgamento.

Terça-feira (11/04)

Lázaro lembra a Ramon que o fotógrafo está em suas mãos. Tiago depõe a favor de Júlia e incomoda Gui. Diana procura Eva para dizer que alguém mentiu pra ela sobre seu pai. Alex ameaça Lorena.

Quarta-feira (12/04)

Nicolau avisa a Luana sobre a internação de Caio. Nanda e Gordo se beijam. Léo dá carona para Manu. Diana vai à casa de Edith e avisa a Gui, na frente de todos, que está grávida do músico.

Quinta-feira (13/04)

O carro de Léo quebra e o músico acaba sozinho com Manu no meio de uma estrada. Diana confessa a Vanessa que sua gravidez é falsa. Vanda mente no tribunal, dizendo que Júlia roubou a bengala.

Sexta-feira (14/04)

Alex e Lorena planejam o roubo de uma joalheria. Léo e Manu se sentem atraídos um pelo outro. Gui deixa claro para Diana que ama Júlia. Nanda comemora o sucesso de seu plano de conquistar Gordo.

Sábado (15/04)

Júlia se nega a perdoar Lorena. Nicolau fica comovido com a mensagem de Caio. Vanessa fica abismada quando Diana conta a Chiara que a menina ganhará um irmão. Lorena e Alex assaltam a joalheria.

A Força do Querer

TV Verdes Mares, 21h10

Segunda-feira (10/04)

Zeca resgata Ritinha e a leva de volta a Parazinho. Ivana se arruma para sair com Cláudio. Zeca deixa Ritinha na rua. Shirley é atropelada e Jeiza cuida da moça. Aurora procura Caio. Edinalva surpreende Ritinha.

Terça-feira (11/04)

Edinalva dá um corretivo em Ritinha na frente de toda a vila. Aurora conta para Caio sobre os problemas financeiros de Bibi. Jeiza termina seu namoro com Vitor. Ritinha descobre que está grávida.

Quarta-feira (12/04)

Zeca tem sonho com a tribo e conversa com o Padre. Ritinha tenta disfarçar o incômodo ao ver Janete se insinuar para Zeca. Heleninha vê Bibi e a família entrando na casa de Caio. Ritinha procura Zeca.

Quinta-feira (13/04)

Eugênio convida Caio para trabalhar com ele. Vitor pede Jeiza em casamento. Bibi e Rubinho especulam sobre o amigo de Aurora. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu noivado e implora que Zeca a leve ao Rio.

Sexta-feira (14/04)

Ritinha e Zeca se reconciliam e Abel fica furioso. Rubinho consegue o emprego e sai para comemorar com Bibi. Ritinha afirma a Zeca que quer ter um filho com ele. Ritinha se arruma para ir para a igreja.

Sábado (15/04)

Zeca e Ritinha se casam. Marilda entrega a Ritinha um bilhete de Ruy. Janete vê a rival ir em direção ao rio e avisa a Zeca. O caminhoneiro vê a noiva entrar no barco de Ruy e atira com uma espingarda.

Destaques das novelas

Novo Mundo

Anna, vivida por Isabelle Drummond, vai ficar no foco principal dos próximos capítulos. Thomas vai pedir a moça em noivado. Mas o irmão Piatã vai ser contra o enlace. Anna vai reencontrar Joaquim, que vai admirar os desenhos de sua amada. Os dois deixam o Rio e vão parar na aldeia dos índios, onde vão viver sua primeira noite de amor. A próxima semana termina com o casamento de Anna e Joaquim.

A Força do Querer

Ritinha, vivida por Ísis Valverde, vai dominar os próximos capítulos. Ritinha vai descobrir que está grávida, vai se reconciliar e casar com Zeca. Também vai levar um corretivo de Edinalva em frente de toda a vila. Já a policial Jeiza, interpretada por Paola Oliveira, também movimenta o folhetim. Ela vai terminar seu namoro com Vitor, que a pede em casamento. Bibi, vivida por Juliana Paes, sofre com problemas financeiros.