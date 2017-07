Veja a programação das TVs desta segunda-feira (2)

00:00 · 02.01.2017

Em Malhação, Toninho chantageia Joana.

Não perca hoje:

Malhação

TV Verdes Mares, 17h50

Toninho (foto) chantageia Joana. Caio aceita que Bárbara volte a trabalhar no lugar de Joana. Jéssica teme que a mãe descubra sobre a possível gravidez. Joana confessa para Sula ter medo do que Toninho pode fazer. Toninho usa o segredo de Joana para fazer proposta à Bárbara.

Sol Nascente

TV Verdes Mares, 18h20

João Amaro se insinua para Dora. Alice diz a Patrick que decidiu provar a culpa de Massao nas explosões e Cesar ouve. João Amaro comenta com Cesar sobre Dora, e o vilão repreende o comparsa. Mario se revolta quando Damasceno fala sobre a mudança do foco de investigação. Mesquita se interessa por Loretta. Com a ajuda de Paula, Mario flagra Carolina e Cesar juntos.

Rock Story

TV Verdes Mares, 20h15

A banda 4.4 ganha o segundo lugar no festival, e Gui e Júlia comemoram com os integrantes. Chiara e Júlia fazem as pazes. Nicolau, JF e Tom impedem que Jaílson agrida Zac. Diana não permite que Chiara volte a ter aulas com Júlia. Chiara foge de casa e Diana se desespera.

A Lei do Amor

TV Verdes Mares, 21h05

Bruno e Jéssica decidem reatar. Tiago discute com Magnólia. Salete tira satisfação com Hércules e Luciane o defende. Sansão e Mileide ficam juntos. Salete se encontra com Gustavo. Vitória descobre que Ciro tem um caso com Beth. Salete vê a tatuagem de Gustavo.

TV VERDES MARES

06:00 Bom Dia Ceará

07:30 Bom Dia Brasil

08:50 Mais Você

10:10 Bem Estar

10:50 Encontro

12:00 CETV-1ªEdição

12:45 Globo Esporte

13:15 Jornal Hoje

13:55 Vídeo Show

15:05 Sessão da Tarde - Diário de um banana

16:45 Vale a pena Ver de Novo - Cheias de Charme

17:50 Malhação

18:20 Sol Nascente

19:05 CETV - 2ªEdição

19:30 Jornal Nacional

20:15 Rock Story

21:05 A Lei do Amor

22:10 Tela Quente - Malévola

23:45 Jornal da Globo

00:20 Flash - Acerto de Contas

01:05 Corujão I - Ospenetras

02:45 Corujão II - A Última Ameaça

TV DIÁRIO

06:15 Diário Regional

06:45 Diário Divino

07:00 Diário na TV

07:30 Expedições

08:00 Algodão Doce

09:30 Tudo Por Elas

10:50 Seu Bolso

11:00 A Grande Jogada

12:00 Jorna do Meio-Dia

12:40 Gargalhadas

12:50 Comando Realidade

14:30 Guia Automotivo

15:00 Algodão Doce

16:30 Caminhão

17:30 Rota 22

19:30 Nas Garras da Patrulha

20:00 Nordeste Notícias

20:10 Paz e Amor

22:00 Diário na TV

22:30 Ação na TV Diário

23:20 Seu Bolso

23:30 Must

00:30 Justiça para Todos