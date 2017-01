Veja a programação cultural desta semana

00:00 · 09.01.2017

Casa 106, nova atração do Shopping Iguatemi, é inspirada em vários filmes de suspense e terror, com cenários assustadores, testando o sangue frio dos visitantes, que encontram a cada passo uma razão para sentir medo e se divertir

Sete Minutos Depois da Meia Noite (EUA/ESP)

Rio Mar 10: 19h30|Iguatemi 05: 13h40 e 18h40

Drama - 12 anos - 108 min. De Juan Antonio Bayona. Com Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones. O garoto Conor possui uma forte ligação com a mãe, que contraiu uma doença terminal. Ele teme pela solidão e encontra numa árvore uma forma de superar todo o sofrimento. Dessa amizade, no entanto, surgem complicadas situações.

Dominação (EUA - 2016)

Messejana 05: 22h|Via Sul 02 - DUB: 16h15|Via Sul 02: 21h|Rio Mar 09 - DUB: 18h15|Rio Mar 09: 16h e 20h30|Benfica 02 - DUB: 14h, 16h, 18h e 20h|Iguatemi 11: 21h20|Iguatemi 11 - DUB: 15h15, 17h15 e 19h15

Terror - 14 anos - 91min. De Brad Peyton. Com Aaron Eckhart, Carice van Houten e Catalina Sandino Moreno. Um exorcista cadeirante tem a grande habilidade de entrar no subconsciente das pessoas. Ele tem um grande desafio pela frente quando conhece um menino de 9 anos, que está possuído por um demônio que o exorcista já enfrentou no passado.

Moana (EUA - 2016)

Aldeota 03 - 3D - DUB: 14h20, 16h40, 19h e 21h20|Del Paseo 02 - DUB: 14h, 16h20, 18h40 e 21h|North Maracanaú 01 - 3D - DUB: 20h30|North Maracanaú 02 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h|North Maracanaú 04 - DUB: 13h30 e 16h|Messejana 04 - DUB: 13h, 15h30 e 20h30|Messejana 05 - 3D - DUB: 12h, 14h30, 17h e 19h30|Via Sul 01 - DUB: 14h e 16h30|Via Sul 03 - DUB: 13h e 18h|Via Sul 05 - 3D - DUB: 12h, 14h45 e 20h|North Jóquei 01 - 3D - DUB: 13h, 15h40, 18h30 e 21h10|North Jóquei 05 - 3D - DUB: 14h, 16h40 e 19h20|Rio Mar 01 - 4DX - 3D - DUB: 14h e 16h45|Rio Mar 04 - VIP - DUB: 14h40, 17h20 e 20h|Rio Mar 05 - MACROXE - DUB: 13h e 18h30|Rio Mar 07 - 3D - DUB: 13h30, 16h15 e 19h|RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 14h, 16h30 e 19h20|RioMar Kennedy 02 - 3D - DUB: 13h, 15h45, 18h30 e 21h15|Benfica 03 - DUB: 13h, 15h10, 17h25 e 19h40|North Shopping 01 - DUB: 20h40|North Shopping 02 - 3D - DUB: 14h10, 16h30, 18h50 e 21h10|North Shopping 06 - DUB: 16h|Iguatemi 01 - 3D - DUB: 13h30, 15h55, 18h20 e 20h45|Iguatemi 02 - 3D - DUB: 14h, 16h25 e 21h15|Iguatemi 10 - DUB: 13h, 15h25, 17h50, 20h15 e 22h40|Parangaba 02 - 3D - DUB: 13h, 15h20, 17h40, 20h e 22h20|Parangaba 04 - DUB: 13h35 e 18h50|Caucaia 03 - 3D - DUB: 14h25 e 18h40|Caucaia 04 - DUB: 16h20 e 20h35|Aracati 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Quixadá 02 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30|Cine Renato Aragão (Sobral) 03 - 3D - DUB: 15h, 18h e 20h30

Animação - Livre - 113min. De Ron Clements e Don Hall. Com Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson e Rachel House. Moana Waialiki descende de uma longa linhagem de navegadores e é uma grande entusiasta das viagens pelo oceano. Mas quando sua família precisa de sua ajuda, ela terá que embarcar em uma jornada épica repleta de semideuses e espíritos.

Passageiros (EUA - 2016)

Dom Luís 02 - 3D: 14h20, 16h40, 19h e 21h20|Maracanaú 01 - 3D - DUB: 13h, 15h30 e 18h|Maracanaú 02 - 3D - DUB: 21h30|Messejana 01 - 3D - DUB: 14h, 19h e 21h30|Messejana 01 - 3D: 16h30|Messejana 04 - DUB: 18h|Via Sul 01 - DUB: 18h|Via Sul 01: 21h30|Via Sul 03 - DUB: 20h30|Via Sul 03 - 3D: 15h30|Via Sul 05 - 3D - DUB: 17h30|North Jóquei 03 - 3D - DUB: 14h20, 17h, 19h40 e 22h10|Rio Mar 01 - 4DX - 3D: 19h30 e 22h15|Rio Mar 02 - VIP - 3D: 15h20, 18h e 20h40|Rio Mar 05 - MACROXE - 3D: 15h45 e 21h15|RioMar Kennedy 05 - 3D - DUB: 14h15 e 19h40|RioMar Kennedy 05 - 3D: 17h e 22h20|North Shopping 05 - 3D - DUB: 14h10, 16h35, 19h e 21h20|Iguatemi 09 - 3D: 16h35 e 21h25|Iguatemi 09 - 3D - DUB: 14h10 e 19h|Parangaba 03 - XPLUS - 3D: 15h25|Parangaba 03 - DUB: 13h05, 17h45, 20h05 e 22h25|Caucaia 03 - 3D - DUB: 16h35 e 20h50|Caucaia 04 - DUB: 14h15 e 18h30

Ficção científica - 12 anos - 111min. De Morten Tyldum. Com Jennifer Lawrence, Chris Pratt e Michael Sheen. Num futuro distante, uma nave espacial segue em direção a uma colônia que abriga pessoas adormecidas para acordarem anos depois. No trajeto, uma câmara apresenta problemas, e um dos adormecidos, Jim Preston, desperta 90 anos antes do tempo previsto. Ele começa a se desesperar com o fato de envelhecer e morrer sozinho e acorda outra passageira, Aurora, para lhe fazer companhia, despertando sentimentos entre eles.

Animais Fantásticos e Onde Habitam (EUA/RU - 2016)

Iguatemi 05: 21h| Iguatemi 05 - DUB: 16h

Aventura - 12 anos - 133 min. De David Yates. Com Eddie Redmayne, Katherine Waterston e Dan Fogler. O excêntrico magizoologista Newt Scamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens.

Invasão Zumbi (CORSUL-2016)

Via Sul 02 - DUB: 13h45 e 18h30|North Jóquei 05 - DUB: 22h|Benfica 01 - DUB: 12h30 e 16h40|RioMar 10 - DUB: 22h10|RioMar Kennedy 06 - DUB: 18h e 20h50|North Shopping 06 - DUB: 13h35, 18h20 e 20h50|Iguatemi 04 - DUB: 22h|Iguatemi 10 - DUB: 13h|Parangaba 05 - DUB: 17h05|Cinesercla Iandê Caucaia 01 - DUB: 16h10 e 20h55

Drama - 14 anos - 118 min. De Yeon Sang-ho. Com Choi Woo-sik, Jeong Yu-mi e Ma Dong-seok.Na Coreia do Sul, um vírus zumbi toma conta do país. O terror só piora quando os passageiros de um trem, saindo de Seul e indo para Busan, acabam descobrindo isso quando uma das pessoas a bordo está infectada.

Minha Mãe é uma Peça 2 (BRA - 2016)

Aldeota 02: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20|Pátio Dom Luís 01: 14h, 15h50, 17h40, 19h30 e 21h20|Messejana 02: 13h15, 15h15, 17h30, 19h45 e 21h45|Via Sul 04: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45|Via Sul 06: 21h15|Benfica 01: 14h50, 19h e 20h50|North Jóquei 02: 13h40, 16h, 18h10, 20h20 e 22h20|North Jóquei 04: 21h30|RioMar 03 - VIP: 13h50, 16h20, 18h40 e 21h20|RioMar 06: 14h30, 17h, 19h15 e 21h30|RioMar 08: 15h, 17h40, 20h e 22h|RioMar Kennedy 03: 14h30, 16h50, 19h e 21h30|RioMar Kennedy 04: 13h30, 16h, 18h10 e 20h30|North Shopping 03: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30|North Shopping 04: 13h, 14h30, 15h, 16h30, 17h, 18h30, 19h, 20h30 e 21h|Iguatemi 03: 13h30, 15h30, 17h30 e 21h30|Iguatemi 06: 14h30, 16h30, 18h30 e 20h30|Iguatemi 07: 14h, 16h, 18h e 20h|Iguatemi 12: 13h e 21h15|Parangaba 01: 13h30, 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30|Parangaba 05: 13h, 15h, 19h35 e 21h35|North Maracanaú 03: 12h45, 15h, 17h15, 19h30 e 21h45|North Maracanaú 04: 21h15|Cinesercla Iandê Caucaia 02: 14h05, 15h45, 17h25, 19h25 e 20h45|Cine Aracati 01: 19h e 21h|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 19h e 21h|Cine Quixadá 01: 19h e 21h|Cine Renato Aragão (Sobral) 01: 18h e 20h30

Comédia - 12 anos - 96 min. De César Rodrigues. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo e Samatha Schumütz. Dona Hermínia está fazendo sucesso na carreira de apresentadora de TV, mas sua vida amorosa está incerta. Ela tem se aventurado em novos relacionamentos e Carlos Alberto quer reatar o casamento. O problema é que Hermínia não se sente muito preparada para engatar um namoro ou até casamento, pois tudo o que lhe importa são os filhos.

O Vendedor de Sonhos (BRA - 2016)

Iguatemi 12: 15h, 17h05 e 19h10|Aracati 01: 15h e 17h|Cine Francisco Lucena (Limoeiro do Norte) 01: 15h e 17h|Cine Quixadá 01: 15h e 17h

Drama - 10 anos - 95 min.De Jayme Monjardim. Com Dan Stulbach, César Troncoso e Thiago Mendonça. Um homem desconhecido tenta salvar um suicida. Segundo ele, a sociedade se tornou um hospício global e busca cativar pessoas para lhe ajudar a vender sonhos. Mas isso não é visto com bons olhos por algumas pessoas que julgam o homem como um louco.

Rogue One - Uma História Star Wars (EUA-2016)

Aldeota 01: 18h30 e 21h|Messejana 03 - DUB: 18h40|Via Sul 06 - DUB: 18h20|Benfica 04 - DUB: 15h15 e 20h10|RioMar 07 - 3D: 21h50|RioMar Kennedy 01 - 3D - DUB: 21h50|Iguatemi 08 - IMAX - 3D: 16h15 e 21h45|Iguatemi 08 - IMAX - 3D - DUB: 13h30 e 19h|Parangaba 04: 21h15|Parangaba 04 - DUB: 16h05|Parangaba 06 - 3D - DUB: 20h40|North Maracanaú 04 - DUB: 18h30|Cinesercla Iandê Caucaia 01 - DUB: 18h25|Cine Renato Aragão (Sobral) 01 - DUB: 15h

Ficção Científica - 12 anos - 134 min. De Gareth Edwards. Com Felicity Jones, Forest Whitaker e Mads Mikkelsen. Situado antes dos eventos de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977), a história se desenvolve depois da fundação do Império Galáctico, quando um grupo rebelde de combatentes se junta para uma missão desesperada: roubar os planos da temida Estrela da Morte.

Sully - O Herói do Rio Hudson (EUA-2016)

Del Paseo 01: 19h45 e 21h40|Iguatemi 11: 13h10|Cine Renato Aragão (Sobral) 02-DUB: 15h, 18h e 20h30

Drama - 10 anos - 96 min. De Clint Eastwood. Com Tom Hanks, Aaron Eckhart e Laura Liney. Cinebiografia conta a história do piloto Chesley 'Sully' Sullenberger. Ele ficou mundialmente famoso quando fez um ato de heroísmo em uma de suas viagens. Após enfrentar problemas num voo, Sully consegue pousar o avião no Rio Hudson, em Nova York, e todos escapam ilesos.

Sing - Quem Canta Seus Males Espanta (EUA-2016)

Aldeota 01 - DUB: 14h e 16h20|Del Paseo 01 - DUB: 13h20, 15h30 e 17h40|Messejana 03 - DUB: 13h50 e 16h20|Via Sul 06 - DUB: 13h30 e 16h|Benfica 04 - DUB: 13h e 17h55|North Jóquei 04 - DUB: 13h20, 16h20 e 19h|RioMar 09 - DUB: 13h40|RioMar 10 - DUB: 16h30|RioMar Kennedy 06 - DUB: 13h15 e 15h30|North Shopping 01 - DUB: 13h30, 15h50 e 18h20|Iguatemi 04 - DUB: 13h, 15h15, 17h30 e 19h45|Parangaba 06 - DUB: 13h40 e 16h|Parangaba 06 - 3D - DUB: 18h20|Cinesercla Iandê Caucaia 01 - DUB: 14h05

Animação - Livre - 110 min. De Garth Jennings. Com Scarlet Johansson, Reese Witherspoon e Matthew McConaughey. O coala Buster tem um teatro entregue às moscas. Ele tem medo de fechar as portas de vez. Decidido a dar uma revitalizada no lugar, Buster recorre à música. Com a ajuda de um amigo, o coala cria uma competição de canto, que atrai a bicharada.

HoverPlay

De segunda a sábado, de 10h às 22h e aos domingos e feriados de 12h às 21h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Desembargador Lauro Albuquerque, 1500, Papicu). Ingresso: R$20 (por 15 minutos) e R$30 (por 30 minutos). (3066.2000)

Para alegrar ainda mais as férias da criançada, uma nova atração chegou ao RioMar Fortaleza: o HoverPlay. Tendência em todo o país, o hoverboard é uma espécie de skate elétrico que virou uma febre nacional. Com design futurista, o brinquedo é movido à bateria e controlado com movimentos do próprio corpo, por meio de um sistema de tração inteligente, que possibilita a mudança de direção em todos os sentidos, 360 graus. O aparelho funciona com um conjunto de motores elétricos e com um par de rodas, em contato com o chão o tempo todo

Simulador de montanha russa

Até 31 de janeiro. De segunda a sábado, de 10h às 22h, e aos domingos e feriados, de 14h às 21h, no Piso L1, próximo à Praça de Eventos do North Shopping Fortaleza (Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo). Ingresso: R$10. (3404.3000)

Aventura, diversão e emoção no simulador de montanha russa. São vinte cenários à escolha, com uma visão em 360º, realidade aumentada, sensação de vento na pele e 100% de imersão.

Casa 106

Até 31 de janeiro. Diariamente, das 13h às 22h, no Shopping Iguatemi Fortaleza (Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz). Ingresso: R$15. (3477.3560)

Quem gosta de desafiar seus medos e tomar sustos precisa conhecer a Casa 106, atração arrepiante no Iguatemi. O espaço é todo inspirado em vários filmes de suspense e terror, dos clássicos aos mais recentes. A antiga residência da família Shultz guarda segredos e histórias assombrosas em cada um dos cômodos escuros e cheios de efeitos especiais. Há boatos de membros da família e fantasmas circulando no local, mas, para confirmar, os visitantes têm que ter coragem para entrar no imóvel e sorte para sair.

Book Lovers Kids

Até 31 de janeiro, no Shopping RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy). Grátis. A visitação acontece das 10h às 22h de segunda a sábado e aos domingos e feriados das 14h às 20h. (3089.0900)

A Feira Book Lovers Kids traz mais de 3 mil títulos de livros infantis e infanto-juvenis com preços acessíveis para os leitores. O evento tem o objetivo de resgatar o contato das crianças com os clássicos da literatura infantil, além de livros de personagens e desenhos conhecidos como a Barbie, Mickey, Polly, entre outros nomes de apelo para criar o hábito da leitura.

Museu Egípcio Itinerante

Até 30 de janeiro. Visitação de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h, no Shopping RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Albuquerque, 1500, Papicu). Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). (3066.2000)

Com o intuito de promover a história do Egito Antigo e todas as suas belezas, o Museu Egípcio Itinerante tem a curadoria do renomado artista plástico egípcio Essam Elbattal e apresenta uma visão da terra dos faraós em um acervo com cerca de 200 esculturas. O acervo busca contar a história de mais de três milênios de civilização em sua rica união de réplicas fieis dos museus do Cairo, Alexandria, Luxor, Louvre, Londres, Berlim e Vaticano.

Segunda-Feira Mais Louca

Às 19h30, no Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325, Praia de Iracema). R$ 50 (inteira). (4011-6161)

O tradicional Pirata Bar anima com muito forró pé de serra e apresentação de quadrilha junina em pleno mês de férias. Para encerrar a festa às 3h, a Banda do Pirata mistura ritmos variados, tudo para criar o clima ideal para muita dança e diversão no point mais famosa da Praia de Iracema.