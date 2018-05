Útil, usual e atemporal

00:00 · 02.05.2018 por Carol Kossling - Repórter

Origem - Modelos posam no backstage da marca Uma por Raquel Davidowicz antes do desfile que destacou diferentes etnias ( Foto: SERGIO CADDAH / FOTOSITE )

Marcas apresentam coleções pautadas por questões sociais, ambientais e comportamentais no SPFW. Com isso, a moda sinaliza um novo momento em que volta a dialogar com os costumes e as necessidades das pessoas

Acertadamente a moda parece ter dado um passo atrás, deixando de lado o modismo e as afetações fashion, e volta a acompanhar os movimentos da sociedade e usar a criatividade para o vestir.

Os tempos agora são pautados em priorizar o bem-estar e o conforto. É hora de voltar-se para o simples, o natural e o orgânico. Rever as relações de consumo e preocupar-se com a maneira que sua roupa é feita e quais os materiais foram usados para dar vida àquela peça.

E, assim, seguindo este novo momento que vem dando sinais há poucos anos, a última edição do SPFW, realizado no Pavilhão das Culturas Brasileiras Engenheiro Armando de Arruda Pereira, em São Paulo, apontou grandes nomes da moda nacional, junto a novos estilistas, seguindo essa linha.

Nas passarelas os criativos defenderam a volta às origens e imprimiram uma moda um pouco mais criativa, em relação ao que estávamos vendo nos últimos anos, que mesmo com um ar mais simples estavam carregadas de atitude e conceito.

Pôde-se ver, ainda, peças que seguem as linhas agênero, atemporal e ageless (sem idade) com destaque para o uso de tecidos mais naturais, assim como uma cartela de cores mais neutra e com tons da 'terra'.

Porém, o mais importante dessa história é que o consumidor volta a deter o poder de escolher como e quando quer usar uma roupa, independente se ela foi feita para homens, para mulheres, para inverno ou para o verão.

São novos tempos que nos fazem refletir a utilidade dos produtos que usamos e a real necessidade de uma troca a cada seis meses. E, já de olho nisso, algumas marcas optaram por descartar os nomes verão e inverno e passaram a lançar coleções independente das estações, priorizando o foco em temas.

Estilo

Em sua segunda apresentação no SPFW, a A. Niemeyer, das criativas Renata Alhadeff e Fernanda Niemeyer, seguiu na ideia de criar peças que transmitam conforto aliado ao bem-estar. Inspirada num momento pós-surf, a ideia é desacelerar e entrar em contato com a natureza.

"Temos toda parte da tapeçaria feita de forma manual, com uma cartela de cor bem neutra para passar o conforto visual. É uma coisa bem calma", comenta Renata Alhadeff nos bastidores do SPFW.

SPFW N45

As referências desse universo aparecem em peças com zíperes aparentes e resinados, nos tamanhos oversized e nas sobreposições práticas e charmosas. Uma releitura do maxi xadrez, reforçando um estilo grunge, está entre as apostas das estilistas. Uma parceria com a joalheria Tiffany & Co, mostra a possibilidade de unir o luxo ao casual.

Outra marca que traduz muito bem o aconchego associado a elegância é a Uma por Raquel Davidowicz que mergulhou dentro de cada pessoa para trazer à tona o estrangeiro e as diferenças étnicas.

Com um dos melhores castings da temporada, mostrou a diversidade cultural tão presente em nossas vidas. Raquel defende uma estética funcional e autêntica, em que o conforto e proteção são essenciais.

A cartela de cores traz tons que podem ser coordenados entre si, como chumbo, trigo, off white, preto, azul e ginger em peças com bolsos grandes e utilitários e sobreposições que criam um jogo de volumes.

A assimetria é explorada por dobras, emendas e barras inacabadas.

Sustentável

Já a Osklen trouxe para esta edição uma coleção-manifesto em tom de chamado emergencial para que todos adotem um estilo de vida alinhado a práticas socioambientais com mais consistência.

Entre as matérias-primas pesquisadas por Oskar Metsavaht, a malha PET, a seda orgânica, o algodão reciclado, o nylon glass e o matelassê, o crepe de seda e o neoprene foram usados na passarela.

Para Metsavaht, o diferencial da coleção foi reeditar os cortes clássicos da marca com materiais sustentáveis.

"No guarda-roupa contemporâneo temos que ter grandes básicos e poucas e ótimas peças de design de luxo. O equilíbrio no estilo faz parte e isso é ser sustentável atualmente", avalia o diretor criativo.

A afetividade e o engajamento social deram o ar na passarela de Ronaldo Fraga. O criador retratou em sua coleção uma releitura do desastre de Mariana, em Minas Gerais, e passou uma mensagem de esperança. Nas peças, os belos bordados das artesãs locais que tentam se reerguer.

Ronaldo usou, ainda, o recurso da estamparia para trazer memórias afetivas dos retratos encontrados no meio da lama. Apliques de folhas localizados davam a cor da esperança em roupas que na sua maioria foram criadas em 100% linho em tons neutros, dos terrosos, passando pelos marfins, até o preto representando o luto.

"Trouxe a força do feminino, das plantas e das mudas, representadas pelas bordadeiras. Já falamos muito dessa tragédia pela tragédia, agora é hora de falar dela pela resistência poética", explica a temática dessa edição.

Para o criador mineiro, a passarela é um lugar para tudo. É o palco e a exposição de um tempo.

"Se a moda é o documento mais eficiente do tempo a passarela é o palco dessa história. E sempre me perguntei que momento é este que estamos passando da história? O que essa roupa que pretendo criar, e as pessoas pretendem usar, vai trazer de vestígios daqui 100 anos? Essa é a ideia", diz.

Agênero

Para atender um desejo do cliente, Gloria Coelho trouxe alguns homens vestindo suas criações na passarela. Com o tema "Incríveis Memórias Quânticas do Planeta", revisitou suas memórias ao longo da trajetória na moda.

Nas peças, muita referências a androginia e sustentabilidade, em clássicos como o trench coat e smoking, esportivo e streetwear.

"No desfile temos os dicionários da empresa Gloria Coelho nesses 43 anos. Tudo o que a gente fez, como as fadas, anos 50, uniformes, alfaitaria, anos 70, anos 80, de arte e de história", diz a estilista. A sustentabilidade e a preocupação com o planeta está na pesquisa dos tecidos que a estilista comentou terem poucos no Brasil.

A saída foi o aproveitamento de tecidos da própria empresa ou de tecelagens para a composição da coleção com georgette de seda, jersey, tricoline, algodão fio 80, crepe, tule e couro.

Questionamento

A Cotton Project também levou para o evento um manifesto e propôs a plateia a questionar: "se você pudesse se livrar de suas obrigações e começar uma vida nova, como ela seria?". Nas peças, conceitos clássicos e funcionais, além de estética atemporal.

O estilista Rafael Varandas pontua a necessidade do equilíbrio na vida. "Acreditamos que a conexão com a natureza está desequilibrada na equação da vida das pessoas que moram na cidade. O papel da moda é complementar, nunca crucial. Acredito que a moda, por meio de uma estética aspiracional, pode ser um driver de uma mudança de comportamento, mas a mudança em si é sempre interna", afirma.

O foco da marca estreante Beira é apresentar coleções interligadas com modelagem ampla e corte reto que atenda o público agênero. Os tecidos são, em sua maioria, fibras naturais como 100% seda ou algodão.

Essa edição do SPFW reforça e mostra que, nesse momento da moda, é hora de se conscientizar do que se quer investir e vestir.

*A repórter viajou a convite do evento



A Cotton Project apostou em conceitos clássicos e funcionais, além de uma estética atemporal



Uma por RaquelDavidowicz apresentou assimetria exploradapor dobras,emendase barras inacabadas (FOTOS: AGÊNCIA FOTOSITE)



Clássicos da Osklen foram reedidatos com materiais sustentáveis



Ronaldo Fraga relembrou a tragédia em Mariana com destaque para os bordados



Gloria Coelho revisitou os seus 43 anos na moda e trouxe brilho



A Beira explorou o monocro- mático. A. Niemeyer investiu em conforto e bem-estar, como um look todo jeans. O branco total e a transpa- rência apareceram no desfile da Handred