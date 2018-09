Uma volta teatral

00:00 · 21.09.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

É teatro, é música, é poesia. É desse jeito que se define, de cara, o grupo Cordel do Fogo Encantado, que volta a se apresentar em Fortaleza neste sábado (22), na Praça Verde do Dragão do Mar. O local, inclusive, é o mesmo do último show que realizaram por aqui, antes de determinarem o fim do grupo, que resultou em uma pausa longa de oito anos.

O retorno foi anunciado em fevereiro deste ano e, como uma surpresa além, já divulgaram o lançamento do novo álbum da banda: o "Viagem ao coração do sol", que também dá nome à turnê que tem passado por várias cidades do País.

Um dos integrantes do grupo, Lirinha (voz e pandeiro) conta que o desejo de voltar ao que já faziam sempre foi algo muito certo para todas as partes do Cordel do Fogo Encantado. Clayton Barros (violão e voz), Emerson Calado (percussão e voz), Nego Henrique (percussão e voz) e Rafa Almeida são os outros nomes que compõem a banda.

"Essa volta é marcada pela reunião do reencontro com nosso público, nossa memória. Vemos a reunião disso com uma nova mensagem e essa foi uma ideia que sempre acompanhou a vida da gente", conta.

Para ele, também fazia parte dos objetivos fazer esse retorno de uma forma mais amadurecida e, claro, o disco novo era um dos alvos principais.

Uma nova história

Conhecidos por trazerem elementos teatrais para as apresentações, Lirinha comenta que esta é uma das características principais que devem ser mantidas e, além disso, é algo que fica bem claro ao falar da nova turnê.

"Nesse disco nós escolhemos e criamos uma história. Aqui os personagens acordam de um sono e buscam pela filha do vento, também conhecida como 'liberdade'. Assim também fica o questionamento de, se somos livres, porque vivemos acorrentados?", exemplifica Lirinha sobre as inspirações que os pernambucanos tiveram para esse novo momento.

Antes do anúncio da volta, ele conta que todos ficaram em Recife durante 2017 para planejar os próximos passos. Entre as discussões estiveram tópicos como a nova realidade de produção para o cenário musical brasileiro.

"Um dos temas que trazemos como forma de ficção e poesia é o de 'o mundo agora é esse', um mundo no qual nos deparamos com as coisas bem modificadas, especialmente pela internet", explica ele ao falar das novas plataformas digitais, como o Spotify, por exemplo. "Nós resolvemos participar de tudo isso, e estamos bastante envolvidos e empolgados", reitera.

Elementos próprios

Com muito do que já faziam antes, o cantor também afirma que o novo terá ainda mais espaço no que o grupo vem realizando. Entre isso, a participação de bandas locais das cidades por onde passam, como uma forma de mini festivais durante a turnê.

"A gente acaba retomando características que são nossas. Tudo que fazemos são peças desse momento, que consideramos muito importante por todos nós", afirma.

E é com este aspecto ainda mais único que o grupo retoma também às origens que o criou e, no show por aqui, ainda promete muito do que traz de novo, além do que já fez em solo cearense.

Mais informações

Cordel do Fogo Encantado

Sábado (22), às 20h, na Praça Verde do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira). (3488.8600)