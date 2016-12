Uma trama de polêmicas

00:00 · 31.12.2016

Juliana Paes vive a criminosa Bibi ( Foto: Estevam Avellar/ Globo )

Questionar nossas certezas sobre o mundo e sobre nossas próprios decisões e valores. Esse é o mote de “A Força do Querer”, principal estreia no horário nobre da teledramaturgia no primeiro semestre de 2017.

A novela marca o retorno da novelista Glória Perez, famosa por explorar temáticas novas e polêmicas, após “Salve Jorge” (2012). A trama terá direção artística de Rogério Gomes, conhecido como Papinha, e tem previsão de estreia em abril, substituindo “A Lei do Amor” na grade.

Glória Perez, de 68 anos, nasceu no Acre e, mais uma vez, abre espaço para a região Norte, como fez, em 2007, na minissérie “Amazônia, de Galvez a Chico Mendes”.

O Pará é a referência da vez. É na vila fictícia de Parazinho que o personagem de Fiuk, um jovem da alta sociedade carioca Ruy, se apaixona por Ritinha, vivido por Isis Valverde, que flerta com ele, apesar de ser noiva do caminhoneiro rústico Zeca (Marco Pigossi), e também tem um fascínio por sereias.

Ruy também é comprometido, noivo de Cibele, interpretada por Bruna Linzmeyer, uma mulher de família rica e futuro promissor. Esse é um dos conflitos de desejos da novela.

A história do folhetim também gira em torno de Bibi, personagem de Juliana Paes, uma mulher do tipo que ama demais e só entende o amor em temperatura máxima. Envolvida com o crime (tráfico de drogas), ela é casada com Rubinho, vivido por Emílio Dantas. O casal passa por grande dificuldade financeira, mas ela acredita que tudo vai dar certo se eles continuarem juntos, custe o que custar.

Só que Bibi vai reencontrar o advogado Caio, interpretado por Rodrigo Lombardi, um antigo amor que volta dos Estados Unidos, para onde foi quando terminou o relacionamento com Bibi, 15 anos atrás. Bibi se vê diante de dois homens: Caio é movido por ideais éticos, luta por justiça, enquanto Rubinho quer dinheiro e poder.

No centro da trama, está a Garcia, uma das maiores empresas do Brasil, que pertence a Eugenio, papel de Dan Stulbach, pai do personagem de Fiuk. Enquanto Ruy se prepara para assumir a Garcia, Eugênio quer largar a chefia em troca da tão sonhada carreira de advogado.

Vida dupla

Já Joyce, papel de Maria Fernanda Cândido, é a mulher de Eugênio, que cultua tudo o que diz respeito à beleza e ao feminino. Ela criou a filha Ivana (Carol Duarte) para vê-la como uma extensão de si própria. Joyce vai se surpreender quando a menina se revela trans homem. Ivana quer resgatar sua identidade, é um homem que nasceu num corpo de mulher.

A relação de Eugênio e Joyce se desestabiliza também com a chegada de Irene, papel de Débora Falabella, uma mulher manipuladora, que atropela tudo e qualquer coisa para fazer valer seu querer (no caso, Eugênio).

Quem divide o comando da Garcia com Eugênio é o irmão Eurico (Humberto Martins), homem atormentado, inseguro com as rápidas mudanças do mundo. Já sua mulher, Silvana (Lilia Cabral), é o oposto. Viciada em adrenalina, ela mergulha de cabeça na dependência do jogo.

É nesse núcleo que vai entrar o personagem do ator cearense Silvero Pereira, Nonato. Ele chega do interior e aceita trabalhar para o intoleran te Eurico para se manter. É um rapaz pobre, que deseja montar seu espetáculo e mostrar seu talento. Eurico se aproxima do funcionário sem nem desconfiar da vida dupla de seu protegido.

Quem também trabalha na Garcia é Dantas, vivido por Edson Celulari. Tudo que deseja é reconhecimento. Ele ajudou os irmãos Garcia a segurarem a empresa depois da morte precoce do patriarca da família, e se sente injustiçado, acreditando que nunca lhe deram o devido valor.

Shirley, personagem da atriz Michelle Martins, namorada de Dantas, é uma moça bonita, tipo bem popular, de bom coração. Quer ascender socialmente e não esconde isso. A ascensão de Dantas ajudaria muito nesse objetivo.

Já a atriz Paolla Oliveira será a policial Jeiza, que sonha em se tornar lutadora de MMA. Ela vai se envolver com Zeca, noivo de Ritinha. A policial quer conquistar os ringues e mostrar que mulher pode fazer o que quiser. Ao ver o sofrimento de Zeca, se aproxima dele e tenta ajudá-lo a esquecer Ritinha.

As histórias desses personagens da novela se cruzam quando a saga de cada um os leva ao limite e os faz ultrapassar horizontes, desafiar as próprias barreiras e vencer conflitos internos.