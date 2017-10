Uma história de vingança

00:00 · 07.04.2017

Grande sucesso dos anos 1980, "Fera Radical" entra para a grade do canal VIVA em junho. Escrita por Walther Negrão, a novela figura a lista das 10 mais pedidas pelos assinantes do canal, desde 2013. Com estreia marcada para o dia 5 de junho, a produção substituirá "Torre de Babel".

A novela tem como destaques as atuações de Malu Mader, na pele da protagonista Cláudia, e de Yara Amaral, em seu último trabalho, como a vilã Joana. O elenco conta com nomes de peso: Carla Camurati, Cláudia Abreu, Denise Del Vecchio, Elias Gleizer, José Mayer, Laura Cardoso, Paulo Goulart, entre outros.

A trama acompanha Cláudia (Malu Mader), que retorna depois de 15 anos a Rio Novo, sua cidade natal, disposta a se vingar do extermínio de sua família.

Ela arruma emprego na Fazenda Olho d'Água, propriedade dos suspeitos pelo assassinato de seus pais e irmãos, mas não imagina que está prestes a encontrar o amor de sua vida: Fernando (José Mayer). O romance engata e o casal precisa lidar com a perseguição e as armações de Joana.