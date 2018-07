Um ode ao rock

00:00 · 07.07.2018

"O Prisioneio do Rock" é um dos filme estrelado por Elvis Presley que será exibido esta semana na TV Diário

Quem disse que o rock morreu? Do dia 9 e 15 de Julho, a TV Diário como parte da sua programação de 20 anos exibirá a programação especial "Semana do Rock" (comemorado dia 13/07), com exibição de filmes e documentários acerca do tema.

Na segunda, às 15h, será exibido o filme "Louco por Garotas", estrelado por Elvis Presley. Já na terça, às 15h, exibição de "Saudades de um Pracinha", também com o rei do rock no elenco. No mesmo dia, às 23h30, o espectador poderá assistir o documentário "Iron Maiden: The Legacy of the Beast".

Na quarta, às 15h, o filme "Ama-me com Ternura" e na quinta, no mesmo horário, "O Seresteiro de Acapulco". Ainda no dia 12, exibição do documentário "Kiss Forever", às 23h30.

Na sexta, Elvis ainda brilha na tela da TV Diário com "O Prisioneiro do Rock", às 15h, e "Estrela de Fogo", às 20h. No sábado é a vez do filme "Resgate de Alto Risco", às 23h, e o documentário "Queen: Magic Moments", a partir de 1h.

O domingo fecha a programação rock'n'roll com "Teen Spirit: The Tribute to Kurt Cobain", às 0h, e "U2: Uma jornada inesquecível", 1h10.