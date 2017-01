Um novo foco para a moda

00:00 · 28.01.2017 por Carol Kossling - Repórter

Chiara Gadaleta, consultora de estilo, é referência quando se fala sobre uma moda mais sustentável. Ela foi pioneira em acreditar nesse conceito A marca cearense Catarina Mina foi citada como exemplo sustentável

O comportamento do consumidor está mudando e a forma como se compra artigos de moda também. Os clientes estão mais conscientes na hora de escolher uma grife ou marca de fast fashion e se questionam: quem fez aquela peça? Será que foi utilizado trabalho escravo? É sustentável? Para onde vão os resíduos químicos da empresa?

De olho nesta tendência, grandes empresas ou mesmo as pequenas, que prezam pelo autoral, estão repensando suas matérias-primas, processos e produções.

Há quase dez anos, a consultora de estilo e idealizadora do Ecoera, Chiara Gadaleta, foi uma das pioneiras em acreditar neste novo conceito de sustentabilidade que a cada dia invade as vitrines e lojas de todo o mundo.

Durante palestra na 15ª edição do Inspiramais, em São Paulo, ela destacou que a indústria tem um tempo de maturação sobre este tema para depois criar uma matéria-prima e um produto.

Ao redor deste tema existem três etapas: o momento do pré-consumo, do consumo e do pós-consumo que devem ser pensadas. No Brasil estamos caminhando nos processos e hoje já temos uma agenda nas indústrias sobre reciclagem e sustentabilidade.

"Grandes empresas de moda e calçados têm um departamento de sustentabilidade hoje em dia. O que é muito bom", afirmou a consultora, que também disse que o estigma deste tipo de produto ser feio ou caro já foi trabalhado e o que se diferencia, atualmente, é o design e a longa durabilidade.

Gadaleta defende que cada empresa tenha o seu modelo fechado de manejo sustentável e use a sua própria técnica e expertise, e que ela seja como um todo e não apenas tenha alguns produtos ou linhas com este apelo.

Ceará

Entre as marcas referências para Gadaleta neste assunto no País estão as marcas Vert, de calçados; Flávia Aranha e Gustavo Silvestre; ambas de roupas; La Loba, bolsas; e a cearense Catarina Mina, de bolsas em crochê.

A Catarina Mina, que tem a direção criativa de Celina Hissa, inclusive, ganhou em 2015, na categoria "Pessoas", o Prêmio Ecoera, que destaca empresas com práticas conscientes em toda a cadeia produtiva.

Consumidor

Em virtude da moda ser um dos setores que mais produzem resíduos, o idealizador do Inspiramais, Walter Rodrigues, avalia que seria muito hipócrita se a moda não assumisse de vez essa bandeira da sustentabilidade.

"É muito importante, porque a moda tem um poder de comunicação incrível que traz uma mídia muito forte. E temos que tratar isso não como uma jogada de marketing, mas sim como uma mudança no estilo de vida", considera. Em sua opinião, é principalmente o consumidor que deve cobrar das marcas este posicionamento.

Fast Fashion

Nas últimas estações, a C&A vem destacando mais a sustentabilidade em seus produtos e, atualmente, mais de 25% dos produtos de algodão vendidos são produzidos com algodão mais sustentável.

A meta global da marca é ter 100% das peças até 2020 e 67% de produtos vindos de outras fontes mais sustentáveis. Além de demandar menor uso dos recursos naturais, como água e energia.

A C&A ainda foi a primeira do segmento de varejo de moda a assinar o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo.

Para a gerente sênior de comunicação e sustentabilidade da C&A, Rozalia Del Gaudio, o mundo está mudando e a forma como as pessoas consomem a moda também está.

Afinal, elas estão cada vez mais conscientes em relação aos impactos dos produtos e serviços que usam. "Podemos identificar um interesse crescente dos nossos consumidores sobre sustentabilidade, por exemplo, nas interações que recebemos via redes sociais e uma boa receptividade dos produtos em loja", declarou.

Gaudio defende o compromisso em oferecer uma moda com impacto positivo.

"Produzida com materiais mais sustentáveis, com menos recursos naturais. Que seja produzida por uma rede de fornecimento na qual o ambiente de trabalho seja seguro, transparente e legal. Que engaje as pessoas nessa busca por um mundo melhor", detalhou a gerente.

Nas lojas

Um exemplo nessa direção é uma linha permanente de produtos infantis confeccionados com algodão mais sustentável. Esta matéria-prima não utiliza agrotóxicos e usa menos água em seu cultivo.

No início de 2016 lançaram a coleção Jeans Sustentável que economiza 10% de água no plantio do algodão, além de 50% de redução na utilização de pesticidas e de 26,5% de fertilizantes em seu cultivo. Além disso, houve redução de água de 92% no processo de tingimento e de 30% no processo de lavanderia, nos quais 60% da água utilizada foi de reúso.

Projeto Malha

A parceria com a Malha, espaço de moda colaborativo localizado no Rio de Janeiro, propõe novas formas de organizar, produzir e consumir moda. Para a gerente de sustentabilidade, a iniciativa tem sinergia com o novo momento do setor, que compartilha valores e une esforços na busca por inovações que geram um impacto positivo.

O projeto tem quatro frentes de atuação. As duas primeiras contemplam a incubação de novas marcas e o desenvolvimento de um polo de upcycling - para transformar resíduos ou peças de roupas que seriam descartadas em novos produtos, que deve ser inaugurado no início de 2017.

As outras contemplam palestras, workshops e bolsas de estudo para a escola de moda da Malha.

Entrevista

André Carvalhal

Quais os princípios básicos para se trabalhar moda e sustentabilidade no Brasil?

Existem basicamente quatro tipos para se abordar a sustentabilidade. Ela é entendida a partir de quatro pilares principais: econômico, com novos modelos de negócios; ambiental, relacionado à matéria-prima; social, na cadeira de fornecedores que fazem as roupas e outras peças; e no cultural, que tem a ver com as imagens das campanhas com as modelos e padrões de roupa.

Na sua opinião, como as empresas de moda no País estão trabalhando a sustentabilidade?

Hoje percebo que as marcas têm tido mais facilidade em atuar no social e no cultural. Não é à toa que a gente fecha tantos containers (na Malha) aderindo a modelos reais e etnias diferentes e padrões diferentes. Isso não deixa de ser um viés de sustentabilidade. O econômico e o ambiental talvez sejam os mais difíceis e onde precisa estar a energia daqui para frente. Pensar em novos modelos de negócios e entender que a moda não vai continuar sobrevivendo dos volumes que a gente se acostumou até hoje. O comportamento do consumidor está se transformando. E o ambiental também, porque os impactos da moda no ambiente são bem negativos. A gente já começa a sentir as consequências hoje. O couro, por exemplo, que é um dos principais responsáveis pelo desmatamento da Amazônia tem sido o maior causador do desequilíbrio das chuvas no Brasil e nos lugares mais próximos. Além disso, a moda tem um impacto muito grande na poluição dos rios e onde devemos nos preocupar muito daqui para frente.

Qual a melhor forma das empresas comunicarem a adesão à sustentabilidade para o cliente?

São muitas formas. Cada vez mais as pessoas estão querendo transparência no diálogo seja no próprio site, nas peças, nas lojas ou por meio das equipes. Quanto mais informações as empresas puderem passar melhor, pois os clientes estão querendo isso. Existem movimentos, como o 'Quem Faz Sua Roupa?', promovido pelo Fashion Revolution Day, que questionam as empresas para falarem onde as roupas foram feitas. Então acho que estas são atitudes que as pessoas têm esperado das marcas.