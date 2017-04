Um conto de fadas às seis

00:00 · 21.01.2017

Próxima novela das seis tem figurino inspirado em Debret

Para ambientar o telespectador no período em que se passa "Novo Mundo", entre 1817 e 1822, a equipe da figurinista Marie Salles tem como principal referência as obras do pintor, desenhista e professor francês, Jean-Baptiste Debret.

Famoso por documentar aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no início do século XIX, o artista foi uma inspiração para toda a novela. Marie ressalta o prazer de estar à frente do trabalho.

"O mais legal da novela e que me encanta é o conto de fadas. É a história de uma princesa, romântica, mas que se apaixona por um príncipe achando que vai encontrar o príncipe encantado, que ela estava acostumada a ver na Europa, mas encontra um 'carioca'. Um esportista, mulherengo, popular, que gostava de ficar com os escravos", ressalta, se referindo ao casal Leopoldina (Letícia Colin) e Dom Pedro (Caio Castro).

Pesquisa

Para ela, o choque cultural é o aspecto principal que o figurino quer mostrar. Leopoldina vem da Áustria, por exemplo, o país mais nobre em que se poderia pensar. Já no Brasil, a roupa quase não era lavada porque a água era suja, o Rio não tinha saneamento e por este motivo os personagens apresentam um aspecto de roupa gasta, esmaecida.

"Leopoldina era da alta realeza, foi criada com todo o conforto e, ao chegar ao Brasil, se depara com o calor predominante dessa região tropical, com pessoas sem modos e um rei, Dom João (Léo Jaime), que comia frango com a mão e colocava no bolso. O figurino é muito legal porque tenho rainha, nobres de verdade, reis, índios, piratas. Tenho vários mundos para poder brincar. O Vinicius (Coimbra, diretor artístico) me deu um presente. Estou muito feliz de fazer", diz.

Na trama, cada núcleo tem a sua peculiaridade e paleta de cor. Os figurinos dos austríacos, encabeçados pela Leopoldina, como o biólogo e o médico, poderão ser percebidos nas cores marrom, verde, vinho. Os tons claros serão apresentados pela protagonista Anna Millman (Isabelle Drummond), a professora, inglesa, que perdeu o pai e acompanha Leopoldina na viagem ao Brasil.

"Ela é um pouco sombria, mas usará muito branco. Pensei muito em vikings, em quem colonizou a Inglaterra. Fui lá atrás. O figurino dela é composto por tiaras, detalhes no cabelo, luva, sempre vermelho com branco. Tudo meio transparente, translúcido, tem muita coisa a ver com o antepassado, cabelo preto e roupa branca", ressalta.

Já Leopoldina é bem romântica, rosada. "Pensei mesmo em princesas austríacas dessa época e familiares. Historicamente ela era acima do peso, mas não precisamos colocar enchimento em função das roupas que ela usava. Tinha muito babado, bordado. Não tem quase decote, é mais recatada".

A próxima novela das seis, "Novo Mundo", é escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, com direção artística de Vinicius Coimbra, e tem estreia prevista para março.