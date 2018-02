Um ano de Cavalieri

00:00 · 23.02.2018

O mês de março marca o primeiro aniversário do Cavalieri Confraria. O empreendimento, um espaço premium que reúne em um mesmo espaço restaurante, barbearia, wine bar e tabacaria, apresenta uma programação especial nos próximos dias.

Felipe Rocha, diretor do empreendimento, conta que buscou trazer a cada semana do mês uma nova ação pensada em cada um dos serviços oferecidos pelo lugar.

Programação

Para a primeira semana, entre os dias 5 a 10 de março, o Cavalieri traz a hair stylist paulista Bruna Hakstol para os serviços de cortes feminino e masculino, além de coloração. A ação também é voltada para a comemoração do Dia da Mulher.

Já no dia 14, o público poderá desfrutar de um jantar harmonizado com espumantes. No cardápio, carpaccio mediterrâneo, camarão Premium, bife Angus e, para a sobremesa, sorvete de cream cheese com goiabada.

Para fechar a programação, no dia 28, haverá um Workshop de Vinhos Argentinos com degustação de quatro vinhos, que será conduzido pelo Sommelier Marco Ferrari profissional FISAR.

"A gente buscou trazer convidados, que são referências nacionais, como a Bruna. Muitas pessoas daqui de Fortaleza vão para São Paulo cortar e pintar o cabelo com ela", explica Rocha.

O espaço conta ainda com eventos rotineiros. Às quartas e quintas, há a presença confirmada do Sommelier Marco Ferrari. Às sextas, Phelipe Carvalho apresenta o melhor do jazz, e aos sábados, o cantor Vitor Araújo traz o melhor das brasilidades.

Neste primeiro ano, o empresário avalia positivamente o negócio, pioneiro em oferecer serviços diferenciados em Fortaleza, e pretende continuar investindo em qualidade e em ser um diferencial. "Nós esperamos investir mais nessa questão de eventos privados, queremos expandir isso", reforça Felipe.

Mais informações

Cavalieri Confraria

Barbearia, restaurante, bar, jogos, charutaria e eventos. Funcionamento: de 9h às 22h, na Rua Maria Tomásia, 545, Aldeota. Reservas pelo telefone 3099.0124