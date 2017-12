Ultra Violet: cor de 2018

00:00 · 16.12.2017

Todo ano se cria uma certa expectativa no universo criativo do designer de interiores e decoração em função do lançamento da cor do ano, escolhida pela Pantone, empresa Norte américa líder mundial no sistema inovador de identificação, combinação e comunicação de cores.

A paleta definida por ela serve como base para o uso das cores nas mais diversas aplicações para o mercado de decoração e design.

A cor anunciada para o ano de 2018, foi o tom púrpura Ultra Violet. Uma cor complexa e contemplativa, "Ultra Violet sugere os mistérios do cosmos, a intriga do que está por vir e as descobertas para além de onde estamos agora. O vasto e ilimitado céu noturno simboliza o que é possível e continua a inspirar o desejo de perseguir um mundo além do nosso", explicou a Pantone ao anunciar o novo tom.

Cartela

A cor púrpura Ultra Violet faz parte da cartela do roxo. Além dela, existem também as cores violeta e lilás, que atribui-se a um leque de tons entre o vermelho e o azul. Isto quer dizer que se obtém o tom misturando estas duas cores primárias que podem colaborar bastante na hora da mudança, de ambientes, já que são mais duas opções de cor para serem aplicadas nos

Ambientes.

Selecionamos alguns móveis em tons mais claros do violet que podem facilitar durante a decoração. Confira onde a cor do ano e seus tons arroxeados ou lilases marcam presença, usados em qualquer decoração despojada e alegre.

Luxo

Símbolo de elegância e nobreza, a cor do ano de 2018 e suas nuances estão cada vez mais presente no universo da decor. É sem dúvida uma cor arrojada, associada ao luxo, mas também ao misticismo. E, com certeza será a cor queridinha dos arquitetos e designers para o ano que já bate à porta.