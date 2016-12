Tudo misturado

00:00 · 30.12.2016 por Diego Benevides - Repórter

Trap Lion, comandado pelos DJs Addler e Bubu, é u mdos projetos que integram a festa Supercombo DJs Thales Aurelio e Dário Matos, do projeto Get Down

Em mais uma edição da Supercombo - A Festa das Festas, o Órbita Bar reforça o compromisso com a diversidade musical ao reunir, em uma mesmo evento, seis projetos que agitam a noite cearense durante o ano.

Dessa vez, a Supercombo recebe a versatilidade dos selos Trap Lion, Get Down, Hey Ho, Rock.Doc, Superafim e Divas Battle, que se dividirão em três espaços para agradar o público mais variados.

No palco principal, a Trap Lion e a Get Down exploram as vertentes da black music. Já a "cozinha" do Órbita será o ambiente perfeito para ouvir o melhor da música pop sob o comando da Superafim e da Divas Battle. No espaço superior do Órbita, o Hey Ho e o Rock.Doc preparam uma discotecagem exclusiva de rock.

Mistura

Os três espaços funcionam ao mesmo tempo, o que gera uma experiência dinâmica no público, que pode começar ouvindo hip hop, passar pelo rock e descontrair com o pop. Essa proposta de misturar ritmos musicais também impacta na presença de várias tribos, reforçando a proposta de diversidade da festa.

Essa é a primeira vez que o projeto Get Down entra para as atrações da Supercombo. De acordo com o DJ Thales Aurelio, que toca o selo ao lado de Dário Matos, a Get Down surgiu de uma inquietação da dupla, com o objetivo de fazer uma festa em que eles mesmos tinham interesse em comandar. "A Get Down foi feita para a gente tocar o que quiser e, às vezes, nós não podíamos", afirma.

Com menos de um ano de existência, o selo explora a riqueza da black music a partir das pesquisas e gostos pessoais da dupla. "É muito voltado para o hip hop, trap e funk, mas não é o funk carioca, é o americano. Também convidamos professores de hip hop e outros bailarinos para fazer intervenções de hip hop. Quem quiser entrar na roda, pode entrar", conta Thales.

Agregador

A Supercombo existe desde 2013. De lá para cá, já são seis edições que ocupam os espaços do Órbita com energia. "São projetos com um conceito interessante aos nossos olhos. Algumas são festas pontuais na casa, outras nem festas são. Algumas permanecem, outras mudam", afirma Vera Figueiredo, assessora do Órbita Bar.

"Desde o início, a Fertinha participou das Supercombos, porque além de ser um projeto pioneiro e consistente, é formado por pessoas queridas. Esse ano, eles não puderam participar por causa da data", completa Vera, que garante diversão, música boa e uma noite imperdível.

Mais informações

Supercombo - A Festa das Festas

Sexta (30), a partir das 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$40 (inteira), R$20 (meia) e R$30 (promocional no evento do Facebook). (3453.1421)