Tradição e festa no Crato

00:00 · 14.07.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

Há anos longe dos palcos da Expocrato, Fagner abre o evento no sábado (14)

Com uma programação intensa e diversa de 14 a 22 de julho, a Expocrato promete trazer uma grande estrutura para o público do Cariri.

Um dos nomes com presença garantida, e que não se apresentava no festival há quase 16 anos, Fagner, abre o primeiro dia de evento, que ainda deve trazer atrações do forró, sertanejo e até mesmo do rock nacional.

"Voltar ao Cariri é sempre uma alegria e lá é um local que é referência cultural. Nós iremos trazer uma superbanda, composta por uma maioria de músicos cearenses e que tem identidade com a minha música", comenta o artista.

Questionado sobre a equipe com a qual trabalha, Fagner faz questão de ressaltar a sintonia com todo mundo que compartilha os palcos. "Nós possuímos juntos uma identidade sonora, compomos uma equipe técnica afinada e bem motivada", explica ele. Além disso, Fagner também acredita que mesmo com os sucessos e mais de 40 anos de carreira, traga a modernidade às apresentações que faz.

Novidade

E é exatamente sobre essa modernidade que Fagner fala. Afinal de contas, são muitos anos de sucesso, com músicas como "Mucuripe", "Borbulhas de Amor" e "Espumas ao Vento", e mesmo assim o cantor continua a ser referência musical para os mais velhos e também para os jovens por todo canto do País. "Eu tenho tido a sorte de ter parceiros, de encontrar as pessoas certas para sonhar comigo. Essa carreira da música que faz as pessoas vibrarem diferente é fundamental quando o artista tem um público que lhe motiva a tudo", diz.

Ele acredita, ainda, que as tecnologias têm tornado muito mais fácil que as pessoas conheçam o trabalho que faz. "Quando esse passado se identifica com o presente, auxilia todo mundo. Nesse momento, por exemplo, estou lançando 13 títulos nas ferramentas de streaming", diz.

Sendo um evento conhecido por trazer grandes nomes da música nacional, a Expocrato também aposta em artistas fora do eixo forró/sertanejo. Exemplo disso são as apresentações de artistas como Fábio Júnior, José Augusto, Natiruts e outros. Além destes, outras atrações que devem convidar um 'público de força' são as bandas Selvagens à Procura de Lei e Skank.

Rock

Cearenses, os meninos do Selvagens são conhecidos por arrastar diversos fãs. Na última apresentação em Fortaleza, realizada no Maloca Dragão, reuniram centenas na Praça Verde para gravar um pequeno documentário.

"A gravação era um sonho há muito tempo de registrar esse momento em Fortaleza que já faz uns anos que é uma loucura vir por aqui", comenta Gabriel Aragão, um dos vocais da banda.

Em relação ao que os fãs podem ver de novo no show, ele afirma que a gravação feita em Fortaleza, que ainda não foi divulgada, ditará o tom da apresentação deles na Expocrato.

Embalo



O grupo mineiro Skank participa pela primeira vez da Expocrato

Enquanto isso, o Skank, prestes a lançar novo álbum, também ganha espaço na programação e toca no evento na próxima terça-feira (17).

"Nós estamos acostumados com estas misturas. Esta é a música brasileira. Somos um país de múltiplas culturas e a música é o reflexo disto", afirma o tecladista Henrique Portugal.

Os clássicos da banda, inclusive, serão as grandes estrelas do novo disco e, certamente, devem aparecer na apresentação no Crato. E para uma banda que já passou por diversos cenários musicais no país, não há como não questionar sobre como é necessário se reinventar.

"Existem mudanças normais que acontecem com qualquer artista principalmente com carreira longeva como a nossa. Junto a isto a gente teve uma transformação na forma de escutar e divulgar as músicas", diz. Enquanto isso, o grupo afirma que lembra da última vez que esteve pelo Crato e que espera grande festa do público.

Tradição

Realizado no mesmo período em que ocorre a 67ª edição da Feira Agropecuária, o festival já tradicional da Expocrato é famoso pela reunião dos artistas. Este ano, um dos grandes objetivos é fazer a união entre os mais diversos gêneros da música e entre gerações distintas presentes no local.

Expocrato 2018

Sábado (14/07)

Fagner

Eduarda Brasil

Fábio Carneirinho

Domingo (15/07)

Léo Magalhães

Junior Vianna

Toca do Vale

Italo e Renno

Rafael Belo Xote

Ciço Bodim

Segunda-feira (16/07)

Fábio Junior

José Augusto

Forró Real

Jordian do Acordeon

Flávio Leandro

Terça-feira (17/07)

Natiruts

Skank

Selvagens à Procura de Lei

Missão Miranda

Namoro Novo

Quarta-feira (18/07)

Mastruz com Leite

Calcinha Preta

Limão com Mel

Noda de Caju

Erika Diniz

Quinta-feira (19/07)

Gusttavo Lima

Marília Mendonça

Léo Santana

Solteirões

Bulé de Caminhão

Sexta-feira (20/07)

Xand Avião

Matheus e Kauan

JetLag

Avine Vinny

Sábado (21/07)

Jorge e Mateus

Simone e Simaria

Iohannes

Wallas Arrais

Wawa Pinho

Domingo (22/07)

Luan Santana

Jonas Esticado

Gustavo Mioto

Vintage Culture

Deivinho Novaes

Raphael Alencar

Mais informações

Festival Expocrato

De 14 a 22 de julho, no Parque de Exposições Felício Cavalcante, Crato, Ceará.

Ingressos: de R$ 20 a R$ 360.