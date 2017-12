Thales Santos em uma experiência por trás das grades

00:00 · 15.12.2017

Sociólogo, mineiro, 30 anos, sem antecedentes criminais. Inocente, Thales Santos abdica de sua liberdade para viver uma experiência real e inusitada: uma semana encarcerado, passando por todos os procedimentos de um detento no Brasil. Os sete episódios de "No Presídio" foram gravados em três penitenciárias localizadas em Rondônia. Com criação e produção executiva de José Junior e direção de Gideon Boulting, a série é mais uma parceria do Multishow com a AfroReaggae Audiovisual. Estreia no dia 21 de dezembro, com exibição de segunda a sexta, às 23h30.

Criador da série, José Júnior fala sobre o início do projeto: "A ideia inicial era que eu fosse o protagonista. Cheguei a fazer um piloto onde fiquei preso por 24 horas, mas achamos que não teria muito impacto por já conhecer este universo. Então pensamos em colocar alguém que nunca tivesse tido contato com o meio", analisa.

Segundo Thales, a atração traz uma oportunidade de quebrar um forte preconceito na sociedade, que só reforça ainda mais a dificuldade que o preso enfrenta para conseguir sair do mundo do crime.

"Quando recebi a proposta senti um gelo atravessar o meu corpo e ao mesmo tempo entendi que não tinha como dizer não. O Junior disse que eles não podiam garantir o que iria acontecer comigo, mas assegurou que fariam de tudo pela minha segurança. De alguma forma eu sabia que os meus medos poderiam ser muito maiores do que a realidade, devido aos preconceitos. Mas a vontade de quebrá-los era muito maior. O principal ponto positivo foi o meu crescimento como ser humano", declara.