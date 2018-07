Temporada de música

00:00 · 11.07.2018

A nova temporada do the voice brasil só estreia na próxima semana, no dia 17 de julho. Mas a música já tomou conta do palco da atração. Com direção artística e geral de creso eduardo macedo, apresentação de tiago leifert com mariana rios, o programa vai ao ar às terças e quintas.

Na noite da última segunda- feira (9) um grande show com antigos participantes do reality marcou o lançamento da nova edição. Liderado por tiago leifert e mariana rios, o evento contou com a presença dos técnicos carlinhos brown, lulu santos, michel teló e ivete sangalo, com convidados, fãs e jornalistas. O show foi transmitido ao vivo nas redes oficiais do programa.

Novidades

Leifert destacou as novidades da nova temporada. "Entre as principais mudanças está o botão de bloqueio. Qualquer técnico pode bloquear outro que já tenha dado o ok para aquele participante da vez. A brincadeira é boa, até porque a tensão da escolha já passou, a voz já foi escolhida. A surpresa é saber qual dos técnicos não participará da escolha", contou.

Além do novo botão, o 'salvamento instantâneo' vai movimentar os times durante a fase de 'Batalhas dos Técnicos'. Por meio de votação no site do programa, o público poderá salvar um dos eliminados nesta fase.

"Botaram esse botão de bloqueio aqui e estou doido pra usar", riu Michel Teló, técnico tricampeão. "Não venho aqui para brincar", divertiu-se o cantor.

Carlinhos Brown também curtiu a novidade desta temporada. "Acho que é uma estratégia, porque o bloqueio está muito conectado ao estilo. Você não pode detectar que o cantor que está vindo vai escolher você ou outro time. Mas quando você escuta alguém cantando sertanejo, por exemplo, você sabe que o candidato provavelmente tem vontade de ir pro time do Teló", detalhou.

A apresentadora Mariana Rios também bateu um papo com as estrelas da noite e levou perguntas da imprensa presente na plateia ao elenco da atração. "Para mim, que amo música, estar em um programa como este é sempre um motivo de felicidade. Amo fazer parte da família The Voice", disse.

Os técnicos também puderam relembrar diversos momentos das últimas temporadas. Lulu não conteve as lágrimas quando viu Gustavo Fagundes cantar "Eu gosto tanto de você" com a dupla Alysson e Adysson.

"A gente se emociona fazendo. Às vezes a gente acha que sabe tudo o que vai acontecer e ainda assim se emociona. Não tem lógica, tem emoção. Eles revelam sentimentos em mim que eu ainda não domino e isso é que é a música. É no arrepio. Eu preciso sentir alguma coisa. Se eu arrepiar, é inevitável virar a cadeira", disse o cantor.

Rever tantos talentos também emocionou Ivete Sangalo. "Como seguir uma estratégia aqui? A pessoa está toda organizada, vem eles e desorganizam tudo", brincou. "Com sete edições a gente vê que temos a classe musical mais encorajada a se aceitar como artistas, aceitar as nossas humildes oportunidades e participar de um conjunto harmônico que começa pelo país, lá na portaria, até chegar a esse palco para ser nacionalizado", resumiu ela.