Tempo de vaidade

00:00 · 28.01.2017 por Diego Benevides - Repórter

A barbearia aproxima os homens dos cuidados com a beleza e revela um mercado que cresce, com tendências que se renovam ( Fotos: Yago Albuquerque ) O barbeiro mineiro Seu Elias veio a Fortaleza para ministrar curso exclusivo sobre novas tendências de cortes masculinos

O mineiro Seu Elias começou a barbear aos 13 anos de idade. Hoje, aos 30, ele é dono de três barbearias em Belo Horizonte, Minas Gerais, e viaja o Brasil inteiro ministrando cursos sobre cortes e tendências.

Considerado um dos barbeiros mais influentes do Brasil, Seu Elias encontrou um grupo de profissionais interessados em aprimorar os conhecimentos e agradar o público masculino, que nos últimos anos tem se sentido mais a vontade para cuidar do visual.

O sucesso das barbearias se dá por valorizar um espaço essencialmente masculino, com uma pegada vintage, no qual eles podem tomar uma cerveja, cortar o cabelo e conversar sobre os assuntos que se interessam. "É um mercado que veio para ficar, para mudar a vida de muita gente. Creio que vai dar uma estabilizada, mas acho que a barbearia não volta mais para o lugar de antes. A vaidade é o que fez a barbearia mudar. Automaticamente tivemos que fazer um espaço só para eles. As marcas já investem em produtos exclusivos para homens, como pomada, shampoo e maquiagem", conta Seu Elias.

Os clientes não buscam mais apenas um corte de cabelo, mas uma experiência completa. "A maioria dos homens tem noção do que quer fazer na barba ou no cabelo, mas sempre tem aqueles que vão atrás de uma experiência completa, não apenas para cortar o cabelo. O ambiente, o tratamento, o espaço e a conversa influenciam nessa experiência", diz.

Seu Elias conta que um bom barbeiro está sempre se atualizando, pesquisando e fazendo cursos para acompanhar as novidades do segmento. Ele também afirma que o estilo retrô continua em alta, mas abre possibilidades para outros cortes. "Tendência é o cabelo curto, raspadão. A franja curtinha, com o cabelo bem jogadinho para frente também. O topetão continua, assim como o estilo old school".

Mudança

Valter Ribeiro Júnior passou 14 anos trabalhando como lojista. Há pouco mais de um ano, ele trocou as vitrines pela barbearia, fez cursos profissionalizantes e hoje tem agenda cheia, atendendo de 12 a 16 clientes por dia. "Os homens em geral procuram tudo, uma hidratação para o cabelo, um corte bacana para o perfil do rosto, uma barba bem cuidada", conta.

A mudança também trouxe qualidade de vida para Valter. "Eu adquiri a questão da qualidade do atendimento enquanto trabalhava com varejo. Hoje só adaptei para a parte da barbearia e me encontrei profissionalmente. Encontrei uma profissão que é para a minha vida toda".

Para conquistar a fidelidade dos clientes, é preciso oferecer novas formas de trabalhar, já que o mercado muda com rapidez e os profissionais precisam acompanhar. "O mercado de barbearia, da estética masculina, muda de seis em seis meses, às vezes menos. Se o barbeiro não for antenado do que é melhor, ele não vai ter cliente. A barbearia procura sempre crescer e ter mais clientes".

Independente

Miguel Pontes é formado em Administração e, após fazer um curso de barbeiro, decidiu montar o seu próprio negócio. "Eu sempre trabalhei no setor empresarial, mas não era uma coisa que eu me identificava muito. Gosto de cultura, carro antigo, tatuagem, movimentos culturais. Então saí do meu trabalho para fazer outra coisa. Fiz o curso de barbearia e gostei bastante. Os barbeiros são muito unidos, têm um sentimento de família muito grande e foi uma coisa que me cativou", conta.

Miguel conta que, após a profissionalização, teve interesse em entrar para o time de alguma barbearia da cidade, mas percebeu que era possível conciliar essa com outras atividades que desempenha, como a de produtor musical e DJ. "Tenho filho pequeno, então decidi ficar cortando em casa e em domicílio, fazendo o meu tempo. Está sendo legal porque eu consigo me disponibilizar mais. A gente conversa com o cliente, escuta uma música, tem um tempo mais tranquilo com ele".

Depois de seis meses como barbeiro profissional, Miguel atende cerca de 10 clientes por semana e percebe que a vaidade não tem mais gênero. "Acho super bacana a vaidade. Estamos até atrasados nessa evolução. Homens e mulheres deveriam cuidar de si e se sentirem bem. Eu acho que estamos dando esse passo atrasado porque ainda é cheio de machismo e preconceito. Mas que bom que agora as pessoas estão mais acessíveis. A tendência é cada vez mais a galera deixar de se preocupar se isso vai fazer deles menos homens".