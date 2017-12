Tempo de festa

00:00 · 22.12.2017

Para além das comemorações familiares que marcam a noite, Fortaleza recebe diversas festas pré e pós-ceia para celebrar o Natal também com os amigos. O Zoeira preparou uma lista com as principais atrações dos próximos dias para fazer todo mundo feliz.

No sábado (23), o At Home realiza a Rasterinha - Baile de Natal, que promete mergulhar em ritmos como reggaeton e funk carioca. A discotecagem fica por conta dos DJs Bubu, Gabby Costa e Roxie Bang x Thales Sales.

Virada

Na virada de domingo (24) para segunda (25), a principal atração é a Fertinha, que completa seis anos com sua tradicional festa de Natal. Dessa vez, o Reggae Club será o cenário que vai receber centenas de pessoas para dançar e cantar todas as misturas musicais dos DJs Bia Turri, Cé da Silva, Darwin Marinho, Estácio Facó e Erick Amorim.

"A Fertinha de Natal é especial porque desses reencontros e dos novos encontros há uma libertação, uma catarse sobre o que aconteceu durante o ano e uma energia incrível de bons desejos do que está por vir. É a festa mais especial do ano mesmo e a mais esperada. Tanto que temos migrado do espaço Mambembe para outros espaços justamente por conta dessa questão da ampliação da quantidade de público a cada ano", afirma a DJ Bia Turri.

Ainda na Praia de Iracema, a boate Haus receberá o set dos DJs Amabilis Ohanna, Thiago Costta, Ferrucio Alisson e Rachid Barros, além de dançarinos, decoração natalina e projeções.

O Tempero do Mangue prepara uma trilha sonora com house music e suas vertentes, com os DJs Anthony Jorré, Toulouse 84, Rodrigo Lobbão e Fil, sempre atualizados com o que há de melhor na música atual.

Segundona

Na segunda-feira (25), a farra começa às 15h, na Barraca Tempero do Mar, na Praia do Futuro, com os DJs Mayara Angel, Ronaldo Marques, Dado, Romullo Lima, Denilson Albano, Tiago Guiness e Nina Santiago.

À noite, o Órbita Bar traz seu tradicional domingo para a segunda-feira, juntando as bandas The Mob e Luna, além dos DJs Rodrigo Lobbão e Márcio Paluma.

Programação

Festinhas de Natal

Dia 23 (sábado)

Rasterinha - Baile de Natal

A partir das 20h, no At Home Pub (Rua Canuto de Aguiar, 1424, Varjota). Ingresso: R$10 (com nome na lista até 22h), R$15 (até 23h sem lista) e R$20 (após 23h sem lista). (3393.7443)

De 24 (domingo) para 25 (segunda)

Fertinha - Ano 6

A partir das 23h59, no Reggae Club (Rua José Avelino, 508, Praia de Iracema). Ingresso: R$40 (inteira), R$20 (meia) e R$30 (solidária).

Red Celebration

A partir das 23h59, na Boate Haus (Av. Almirante Tamandaré, 19, Praia de Iracema). Ingresso: R$30 (na lista, com R$10 de consumo) e R$30 (sem lista).

House Christmas

A partir das 23h, no Tempero do Mangue (Rua Valdir Bezerra, 100, Sabiaguaba). Ingresso (2º lote): R$40. (98508.7991)

Dia 25 (segunda)

Festa do Descarrego

A partir das 15h, na Barraca Tempero do Mar (Av. Clovis Arrais Maia, 2771, Praia do Futuro). Ingresso: R$10 (inteira) e R$5 (meia).

Ho Ho Let's Go

A partir das 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$40 (inteira) e R$20 (meia). (3453.1421)