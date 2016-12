Tem Ceará na novela

00:00 · 31.12.2016

Ator Silvero Pereira estreia na TV Globo no papel de Nonato na próxima novela da das 21h, no mês de abril ( Foto: Lina Sumizono )

2017 terá ator cearense no horário nobre da Globo. Criador do coletivo As Travestidas e responsável pelo elogiado espetáculo “BR TRANS”, Silvero Pereira estará em “A Força do Querer”, de Glória Perez, com estreia prevista para abril. Ele falou ao Zoeira sobre o personagem Nonato, que migra para o Rio para realizar o sonho de ser artista, das conquistas colhidas em 2016 e projeto de novo espetáculo no ano que vem.

Como surgiu o convite para uma novela na Globo?

Em julho de 2016, a Glória assistiu ao espetáculo BR-TRANS, quando fiz temporada no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro. Esse é o teatro da Marieta Severo e da Andréa Beltrão. Ela estava em pesquisa sobre o universo da transexualidade e indicaram a peça. Após o espetáculo, a gente trocou contato e conversamos sobre a possibilidade de entrar para o elenco da novela. A Glória sempre foi muito carinhosa e atenciosa comigo, tivemos breves conversas sobre como seria a personagem e assim surgiu o Nonato.

Quais as semelhanças e diferenças entre Nonato e outras personagens marcantes de sua carreira?

O Nonato tem mais a ver com o Silvero do que com personagens que já fiz. É um nordestino, perseverante e que luta pra conseguir seus objetivos. Vai trabalhar como motorista, mas sonha em ser artista. Ele fala sobre buscar espaço e notoriedade fora de sua região. Diferente de mim, que considero ter conseguido espaço na minha terra mesmo. Só depois dessa base aqui no Ceará é que se abriu espaço fora. Entretanto, acho muito importante abordar esse assunto recorrente sobre trilhar carreira fora do Nordeste, pois isso pode construir discussões mais verticais sobre trabalho e reconhecimento.

Como espera que a sexualidade de seu personagem seja abordada na novela?

Sinceramente, eu não espero essa abordagem. Acho mais importante olharmos as pessoas pela sua coragem e luta. Estamos no século XXI e tachar humanos como isso ou aquilo já é ultrapassado.

Quais as alterações de sua rotina você está enfrentando para conciliar sua carreira teatral e a TV?

Começo a gravar a novela em fevereiro de 2017, mas em janeiro já vou precisar morar no Rio, onde faço uma temporada do monólogo “Uma Flor de Dama”, novamente no Teatro Poeira, por dois meses, de quinta a domingo. Fora isso, continuo com apresentações do BR-TRANS pelo Brasil, porém mais reduzidas diante das gravações que se intensificam a partir de maio. Também tenho projetos com o coletivo As Travestidas. Devo ficar 2017 no Sudeste.

Que avaliação você faz de seu trabalho como artista em 2016?

Foi muito positivo e completamente baseado em esforço e dedicação. Sempre aprendi a trilhar espaço sendo disciplinado e amante do meu ofício. Minha mãe, Dona Rita Invenção, foi lavadeira de roupas no hospital de Mombaça. Já meu pai, Seu José Granduá, foi pedreiro a vida inteira. O que mais aprendi com eles foi o amor e compromisso por sua profissão.

Iniciar o ano em uma novela da Globo. É o seu momento mais glorioso?

Esse é um momento lindo, de muito cuidado no trabalho. Acho que ele representa, pra mim, um lugar de aproveitar para aprender e se fortalecer. Meu momento glorioso é com As Travestidas até hoje. O que vem depois delas é resultado de muita dedicação e amor pelo trabalho. Logo, tudo depois das Travestidas é orgulho e devo muito a esse coletivo cearense.