Tá no sangue

00:00 · 21.09.2018 / atualizado às 01:59 por Mylena Gadelha - Repórter

Com mais de 34 milhões de visualizações em uma só música no YouTube e com canções tocadas nas rádios pelo País, o sucesso com o público jovem tem levado o grupo Melim a expandir carreira. Nesta sexta (21), é a vez de Fortaleza receber os gêmeos Rodrigo e Diogo, junto da irmã caçula Gabriela, no Órbita Bar.

Os versos singelos da música "Meu Abrigo", por exemplo, composição deles, são fáceis de entrar na cabeça e tem ganho cada vez mais espaço entre o público da internet.

Para Rodrigo, um dos irmãos que compõem a banda, o retorno dos que acompanham o trabalho realizado por eles tem sido muito positivo.

"Achamos isso incrível, sempre trabalhamos muito para chegar até aqui, é a realização de um sonho. A galera está cantando todas as músicas do álbum que lançamos, não só as de trabalho, está sendo maravilhoso", se encanta ele, em entrevista ao Zoeira.

De longa data

Porém, mesmo que o "reconhecimento" seja algo novo na carreira dos três jovens, a vida na música tem sido uma realidade constante desde a infância.

Desde Niterói, ainda em casa, eles já experimentavam os primeiros passos no mundo das composições e canções. Entretanto, a formação oficial do Melim só ocorreria em 2016, um mês antes da participação no reality show SuperStar, quando chegaram até a semifinal da competição.

"Éramos mais novos e acho que o programa abriu muitas portas. Depois do SuperStar continuamos a trabalhar muito, mas foi algo que jamais esqueceremos", é o que comenta Diogo.

Hoje em dia, eles já acumulam uma parceria com um dos nomes mais importantes da música no Brasil: a cantora Ivete Sangalo. Após um convite inesperado, o trio gravou clipe com a artista.

"Para gravar o clipe, fomos até a Praia do Forte, na Bahia, com a Ivete e toda a equipe. Foi superdivertido, fora que ela deu diversos conselhos sobre carreiras e outras coisa também", contou Diogo.

Relação familiar

Trabalhar tão próximo da família pode não ser uma tarefa fácil. Mesmo assim, para os três irmãos essa questão parece ser, acima de tudo, um ponto positivo.

Rodrigo Melim comenta que todos foram sempre muito próximos em casa e que a música é só mais um espaço em que isso fica nítido.

"Claro que tentamos sempre manter o respeito e carinho, então procuramos sempre evitar qualquer desgaste porque não tem muito como separar momento banda e momento irmãos", ressalta.

Próximos passos

Aproveitando o sucesso, os três comentam que os planos para o futuro são diversos. Até então, pretendem continuar apostando em novos trabalhos, mas também querem investir em nichos cada vez mais diferenciados na música.

"Nós estamos trabalhando com a 'Ouvir Dizer', nossa atual música de trabalho, que é muito especial para gente. Também queremos produzir mais conteúdo audiovisual e estamos com algumas ideias pela frente aí", exemplifica Gabriela.

Agora, os próximos planos também devem incluir espalhar ainda mais o trabalho que têm realizado, para construir um certo "abrigo" no coração dos fãs que já acompanham o grupo.

Mais informações

Melim

Sexta-feira (21), no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207,Praia de Iracema). Ingresso: R$60 (meia), R$70 (promocional) e R$120 (inteira). (3453.1421)