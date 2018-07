00:00 · 13.07.2018

Ismar Madeira e Nilza Almeida, em Minas Gerais

Uma viagem pelo Brasil em busca do que nossa terra produz de mais valioso. No 'Globo Repórter' dessa sexta-feira (13), os repórteres Ismar Madeira, Daniela Golfieri e Daniela Branches apresentam os superalimentos que crescem de Norte a Sul do país.

Como o buriti, que brota nas palmeiras da Floresta Amazônica, e tem mais betacaroteno que a cenoura. E o camu-camu, com quantidade de vitamina C vinte vezes maior que a da laranja.

Ouro da terra

Se a folha ora pro nobis, rica em proteínas e ferro, é o ouro verde de Minas Gerais, a jabuticaba é o ouro negro.

A frutinha, adorada pelos brasileiros, é também um poderoso antioxidante, que estimula a memória.

Nutritivo e cheio de vitaminas, o pólen retirado das flores pelas abelhas combate inflamações e é considerado um antibiótico natural. O programa 'Globo Repórter' também visita a cidade de Campina do Monte Alegre, no interior de São Paulo, onde o produtor Helton Muniz cultiva diversas frutas de diferentes países do mundo e surpreende até os cientistas com suas descobertas.