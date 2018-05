SPFW: o Brasil vai à praia

00:00 · 05.05.2018 por Carol Kossling - Repórter

A Salinas propôs uma moda praia descomplicada, com peças que podem ser usadas no mar e na piscina ( Fotos: Agência Fotosite )

Durante a última edição do São Paulo Fashion Week foi possível perceber uma tentativa de ensaio de uma praia mais democrática no quesito estilo, após uma avalanche de peças chamadas 'resort', que podem ser usadas num pós-praia, nas últimas temporadas. Em algumas passarelas viu-se peças minimalistas para quem deseja apenas pegar um solzinho na areia.

Já em relação ao tipo de corpos, manteve-se o 'padrão passarela' com meninas jovens e bem magras. Apenas a Água de Coco expôs uma modelo com manequim maior e outra com mais idade, mas nada que se compare à vida real de quem frequente a praia.

As marcas Salinas, Água de Coco, Lenny Niemeyer e Amir Slama buscaram nas referências nacionais, ou em cidades brasileiras, inspiração para suas coleções. Iniciando o desfile com uma performance lúdica, em que modelos/nadadoras frequentam um Club Hotel carioca, a Salinas trouxe charme, estilo e funcionalidade nas peças apresentadas.

A ideia eram biquínis e maiôs que podem ser usados tanto no mar como na piscina, ou mesmo em uma partida de frescobol ou uma aula de tênis. Além disso, roupões e toalhas também permitem que continuem à beira da piscina para curtir o fim de tarde à vontade.

Os maiôs exibiram cortes retos e tops bem reduzidos, estilo faixa. Outras peças traziam referências em uniformes de tênis com golas polos estilosas. Nos tecidos, além dos clássicos de praia como piquet com elastano, microfibra de toque acetinado, um tecido com fio lycra com aspecto atoalhado, esta a grande novidade da temporada.

Nas estampas muitos azulejos e curvas, além de barracas geométricas e maxi drinks. Assim como quadras de tênis e raquetes de frescobol em tamanhos grandes. Na cartela de cores, tons vivos de azul, laranja, verde e rosa em combinações com o branco puro.

Brasilidade

Na passarela da Água de Coco, com styling assinado por Renato Thomaz, diretor da marca, um mix de cores e sensualidade brasileira na coleção "Brasil com Z".

Com muito brilho e modelagens ultrafemininas, a grande aposta da marca foram os babados e as referências vintage, além da inovação em peças com recortes de alfaitaria. A Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro, também emprestou suas belíssimas imagens para estampar as peças, como elementos da Baía de Guanabara, coqueiral do Parque Laje e palmeiras imperiais do Jardim Botânico. E, ainda, o personagem clássico da Disney Zé Carioca.

"Já tem alguns anos que falamos da Água de Coco como uma marca de estilo de vida e não mais de moda praia. Óbvio que temos o perfume de praia e o perfume de sal e de sol, mas é um estilo de vida. Esperamos mostrar isso para o Brasil e para o mundo", diz Thomaz.

Para alta noite, a marca investe em modelagem mais elaborada em tecido jaquard com poás bordados em fio lurex prata. Surgem sobreposições oversized, cinturas e cavas superaltas e calças ajustadas e hot pants se destacam.

Uma estampa que chamou a atenção foi da folha Costela-de-Adão rebordadas com vidrilhos e aplicadas manualmente nas peças, com acabamentos que simulam textura de plantas.

Natural

A tradicional marca carioca Lenny Niemeyer mergulhou nas riquezas naturais do Brasil para apresentar sua coleção resort com shapes fluidos e uma alfaiataria moderna com destaque para os drapeados e as franjas.

Os tecidos eleitos por Lenny vão da seda ao linho, passando pelo algodão que deu um tom orgânico à coleção. Na paleta de cores os delicados tons de palha ganharam iluminação com pontos coloridos de laranja, verde, amarelo, azul e lilás. As estampas remetiam a algo tribal e ao natural com guepardo, folhas e asas de borboleta.

"Minha coleção foi inspirada nas riquezas naturais do Brasil e nas mulheres que trabalham nesta natureza brasileira. O País é tão rico em cores e ela tem estampa em folhagens, alguns bichos por trás das estamparias. É uma coleção que desconstruiu um pouquinho, mas tem meu DNA", explicou a estilista que acredita ser hora de valorizar as raízes brasileiras.

Imperial

Já outro renomado do segmento praia, Amir Slama, viajou até o Brasil imperial e tropical para criar uma nova coleção com 52 looks femininos e masculinos. O ponto de partida foram as cores e formas do Palácio Imperial de Petrópolis.

"Tenho formação em história e gosto muito de olhar para trás para ver o desejo futuro. Começo nesse período e vou indo para o futuro que ainda era um Brasil selvagem com bichos e estampas mais selvagens", descreveu Slama.

O estilista abusou do verde e criou uma estampa tropical que pode ser usada de várias formas, pequenas ou grandes. Reafirmou o conceito da marca que a praia não é só externa e é usada no dia a dia e para festa com saias. "Tenho peças mais retrôs que brincam com sensualidade e transparência e um pouco mais asa delta que começaram a aparecer no verão passado e estão ganhando o desejo do público", contou.

Maiôs foram usados como bodys e saias longas ganharam o ponto alto da coleção que transferiu o beachwear para o outwear de forma clara. As sungas estavam em tamanhos diversos para agradar a todos, mas sempre com corte mais baixo.

*A jornalista viajou a convite do SPFW.