Sons na pista

00:00 · 04.05.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

Serão mais de 12h de duração e uma lista de nomes do cenário da música eletrônica neste sábado (5), na Arena Castelão. Com a primeira edição em Fortaleza, o S.O.L Music Festival apresenta nomes como o brasileiro DJ Gui Boratto, DJ's LIVA, Pimpo Gama e Rodmac, além de projetos como o Chemical Surf, KVSH e Slim Fat.

Gui Boratto, por exemplo, já possui mais de 10 anos de carreira e um setlist que passa pelas vertentes do house music, com várias composições mixadas e singles.

Mas outro projeto que também marca presença e deve animar os entusiastas desse estilo, é o Manimal, comandado por Júnior Lima e Júlio Torres. Montado ainda em 2016, os dois começaram a trabalhar novamente com a música eletrônica -já que já haviam trabalhado juntos no Dexterz- após apresentarem um programa no Youtube, onde contavam como ocorre o processo de composição e gravação de músicas. "A partir dessa parceria acabamos nos aprofundando na música e descobrimos uma sede em comum por criar, usar nossa criatividade em estúdio e canalizar essas ideias em música", contam eles dois.

Apostas na cena

Tanto Júnior como Júlio já falaram sobre inspirações. Boa parte vem do rock, do disco e do house music, que inclusive será um dos estilos predominantes no S.O.L Festival deste fim de semana.

Questionados sobre as atuais influências, eles afirmam que escutam tudo que há de novo, como os artistas Soulwax, James Blake, Crazy P e Justice, porém não deixam de lado inspirações como Michael Jackson, Led Zeppelin, Prince e Chic.

Junto de tudo isso vêm os instrumentos principais utilizados por eles: a bateria e a guitarra. Com estes elementos juntos, o trabalho da dupla também fica marcado pela influência dos anos 70 nas faixas que têm desenvolvido.

Segundo Júnior, que já vive na música desde a infância, trabalhar com a parte eletrônica possui contornos diferentes. Ainda em 2017, prestes a apresentar o Manimal no Rock in Rio junto de Júlio, o multi-instrumentista já havia falado sobre as peculiaridades deste mercado.

Crescimento

E com cada vez mais espaço em festivais e ganhando posições em diversos rankings musicais em serviços de streaming, a música eletrônica tem cada vez mais destaque. Para os integrantes do Manimal, essa é uma tendência. "Nunca imaginamos que a cena eletrônica tomaria proporções tão gigantescas. A cena pop mundial vive em torno dela atualmente e o Brasil esta se tornando uma potência", afirmam.

Agora, eles devem produzir mais. Com quatro singles para os próximos meses, Júnior e Júlio adiantam que o álbum já deve sair no fim do ano. Enquanto isso, quem já conhece ou ainda vai conhecê-los, deve se animar no sábado. "Músicas novas, exclusivas e autorais, além de uma super energia que é a raiz do Manimal", prometem os dois, que se juntam ao line-up diverso do S.O.L.

Mais informações

S.O.L Music Festival

Sábado (5), às 16h, na Arena Castelão (Avenida Alberto Craveiro, 2901, Castelão). Ingresso: R$ 120 a R$ 240. (98989.2386)