Som pesado

00:00 · 09.06.2017

Com uma base de fãs bastante expressiva na capital cearense, a banda de rock carioca estava há cerca de dois anos sem subir aos palcos locais.

"Estamos fazendo um repertório com algumas coisas novas e diferentes das últimas vezes que tocamos em Fortaleza. Vai ter música muito antiga que a gente não toca, que vai ser surpresa para o público, e algumas coisas meio obscuras. É um set bem abrangente e está bem legal", conta Maurício Nogueira, guitarrista do Matanza. Serão cerca de 30 músicas apresentadas no Let's Go Bar, casa noturna localizada na Praia de Iracema.

Com 20 anos de carreira, a banda de rock é uma das mais bem-conceituadas e respeitadas no cenário nacional. Além de Maurício, o quinteto também é formado por Jimmy London no vocal, Jonas Cáffaro na bateria, Dony Escobar no contrabaixo e Marco Donida na guitarra.

O grupo é pioneiro do estilo "countrycore", que mistura o country norte-americano à energia e intensidade do hardcore, com pitadas de thrash metal e folk irlandês. As letras são marcadas pelo bom humor e contam histórias de bebedeiras, ressacas e brigas de bar, em sua maioria.

Eles também fazem críticas sociais em músicas como "Orgulho e Cinismo" e "Odiosa Natureza Humana".

Maurício conta que tocar no Nordeste é sempre diferente, pois a energia do público é marca presente em todos os shows. "Fortaleza é bem legal, O público inteiro do Nordeste, tem muito respeito, é um público bem fervoroso, que curte mesmo. Gostamos muito por causa do calor da plateia, da participação e isso é uma característica do povo nordestino de participar bastante do show, cantar as músicas, fazer questão de participar das rodas", conta.

O guitarrista ainda lembra que em uma de suas passagens por Fortaleza acabou tocando com a banda Motörhead e que essa recordação é uma das mais significativas para ele. Por isso, o Matanza sempre tenta fazer shows para o público nordestino.

Repertório

Sucessos como "Ela Roubou Meu Caminhão", "Eu Não Gosto de Ninguém e "Ressaca Sem Fim" são obrigatórias no show, que deve contar com algumas surpresas que Maurício prefere não revelar.

O guitarrista reflete que já está na hora de lançar um novo álbum, já que o último saiu em 2015, intitulado "Pior Cenário Possível".

"Já temos algumas coisas novas escritas. Como estamos nos preparando para o Matanza Fest, que acontece em julho no Rio de Janeiro e em São Paulo, então durante os ensaios vamos definir um monte de coisa do futuro da banda. Acho que daqui para o ano que vem, pois já estamos com algumas coisas engatilhadas", conta.

Quando questionado sobre o tipo de lançamento que o novo álbum teria, visando o mercado competitivo e cada dias mais virtual, Maurício diz que a ideia é focar no público de todas as mídias, sejam elas digitais ou não.

"Sem dúvida hoje em dia o maior lugar de vendas vem das plataformas digitais. Também temos sucesso com venda de vinil. Esse formato está segurando a onda. Temos uma loja virtual e os CDs físicos costumam sair bastante. Algumas pessoas ainda têm aquela coisa de colecionar. Hoje em dia o cara tem o CD e escuta no Spotify, então cada mídia tem a sua demanda", afirma Maurício.

O Matanza já atraiu mais de 45 milhões de visualizações em seus vídeos oficiais no Youtube, possui cerca de 46 mil seguidores no Twitter e meio milhão no Facebook.

Em dezembro de 2012, foi criado e produzido pelos próprios integrantes, o Matanza Fest, festival que visa fomentar a cena do rock nacional juntando bandas da nova geração com os que fizeram história no meio.

Mais informações

Matanza

Sábado (10), a partir das 22h, no Let's Go Bar (Rua Almirante Jaceguai, 219, Centro). Ingresso: R$80 na pista e R$120 no camarote. (3093.6014)