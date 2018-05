Som fashion

00:00 · 04.05.2018 por Carol Kossling - Repórter

Com inspiração no universo Drag Queen, a DJ paulista Lily Scott assume que a moda influencia no seu trabalho.

"Para nós, música e moda são meios que encontramos de nos expressar diariamente. Nossas vidas, almas e energia estão nisso. Quem nos conhece através de ambos, entende na hora a paixão que temos pelas duas coisas", diz Scott que começou quase que ao mesmo tempo na música que Nicolas Abe, há sete anos, em carreiras paralelas.

Costumavam-se se cruzar em várias festas até que sentaram e decidiram tocar juntos o projeto. A paixão musical e fashion também é compartilhada com Nicolas, e juntos se destacam no cenário pela forma 'montada' de se apresentar. "Música e moda andam lado a lado e são movimentos que transmitem uma mensagem. Assim como 'brinco' com as mixagens, procuro brincar com a imagem versus visual também", diz Nico.

Apresentação

Juntos pela primeira vez em Fortaleza, na festa "Fica, Vai ter Pop" irão comandar uma noite mais voltada para o pop, mas trazendo a música eletrônica de forma divertida e coerente no meio do set

Lily acredita que o reencontro com o público será 'close atrás de close'. "Já me apresentei duas vezes em Fortaleza e fui muito bem recebida, tem uma vibe muito única. Agora, é hora de Lily & Nico e não poderíamos estar mais felizes e ansiosos", revela a DJ que conta ser a primeira vez que saem de São Paulo com o projeto.

O duo sempre procura colocar nos sets uma mistura entre o antigo e o atual. Pois adoram fazer a linha clássica para mexer com a nostalgia do público e também trazer os hits do momento pra ver a pista 'pegar fogo'.

House, Tech House, Disco, Pop, entre outros estilos, fazem parte do universo deles e a liberdade de brincar com as vertentes e apresentar mixagens improváveis é o que mais os anima.

"Tudo depende de nossa energia e também do tema do evento ou da festa. Música é sentimento, é vibração e a gente não vê limites para trazermos todos os artistas, de todas as épocas", diz Nico.

Cenário eletrônico

Lily comenta que a música eletrônica no Brasil é uma cena em constante expansão. Para ela, prova disso é a qualidade de nossos clubs e também o surgimento, e reconhecimento, de DJs e produtores. "Alok, Vintage Culture, FTampa, WAO e Victor Ruiz, entre outros, que representam os mais diversos gêneros da música eletrônica", cita a DJ.

Mais informações

Dia 11 de maio, a partir das 21h, no Órbita Bar (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$20 (individual) e R$ 35 (duplo) antecipado. (3453.1421)