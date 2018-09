Som e memória

00:00 · 21.09.2018

A banda DuBaile é uma das atrações da festa na "ruazinha"

Fazendo o clima da festa, apresentam-se a banda DuBaile com músicas festivas, The Mob com muito pop e rock e os DJ's Gato Preto e Nego Célio com Black music. Promovida pelo Hey Joe Food 'n' Bar, a Ruazinha incentiva a ocupação das ruas e espaços urbanos a serem usados para manifestações das mais diversas artes, como música e dança. Na época, os festeiros se encontravam na famosa Vila Pita, a rua de paralelepípedos em que ficavam os bares Fafi, Maria Bonita e Bebedouro.

"Criamos um evento que resgata a memória afetiva de Fortaleza. O nome da festa não foi escolhido por acaso. As ruas da Vila Pita eram conhecidas como 'ruazinha' e, antigamente, eram muito frequentadas pelos jovens e adultos da cidade", explica o idealizador Fabiano Pédon.

O empresário conta ainda que as atrações foram escolhidas pensando na valorização dos artistas regionais, bem como aqueles que já têm história na cidade com eventos que trabalham com ocupação urbana. Para Fabiano, investir em eventos como esse é uma forma de democratizar o lazer e abrir espaço para os mais diversos grupos. Ele revela ainda o desejo de realizar outras edições da festa, mas ainda sem confirmações.

Frequentadores da ruazinha, os meninos do DuBaile se apresentam e prometem um show para não deixar ninguém parado, com um repertório recheado de músicas que lembram o carnaval. Para eles, esse momento é especial pois traz lembranças de uma época de muitos bons momentos.

"A gente frequentava a ruazinha e cada integrante tem uma relação muito nostálgica e especial com o lugar. Lá a gente teve contato com vários estilos musicais, conheceu muita gente e curtiu muitas noites que viraram grandes memórias. Estava todo mundo ali, se divertindo do seu jeito e com o som que curtia. Era massa!", conta Daniel Lima, guitarrista.

Expectativas

Com referências das festas de rua, a DuBaile se sente 'em casa' e as expectativas para esse momento é de muita energia e curtição. "Tocar na rua é sempre bom, tem um calor especial, uma sensação de liberdade massa. Nossa banda surgiu no carnaval, então tocar em lugares abertos tá no DNA da banda", diz o músico.

Para ele, espaços como esse trazem à tona a importância de promover eventos que incentivam essa ocupação urbana, já que acabam por dar mais vida ao espaço público. "A gente acredita que a cidade precisa de mais opções de acesso a programações culturais e de lazer. A cidade ganha cor e som".

Mais informações

Festa Ruazinha

Sábado (22), a partir das 16h, na Rua Norvinda Pires, Aldeota. Grátis. (3121.3815)