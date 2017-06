Som da pista

00:00 · 14.06.2017 por Diego Benevides - Repórter

Com carreira consolidada no cenário eletrônico mundial, DJ Alok é atração principal do Mix Forever ( Foto: Fernando Mazza )

A relação do DJ Alok com a música eletrônica começou cedo. Filho do casal de DJs Swarup e Ekanta, que tiveram seu auge no final dos anos 1990, Alok estreou no comando das pick-ups ainda adolescente, ao lado do irmão, por volta dos 12 anos de idade.

Depois de se dedicar intensamente à música, o jovem ganhou visibilidade nos últimos anos, se tornando presença obrigatória nas melhores festas de música eletrônica dentro e fora do Brasil. Ele assinou sucessos como "Hear Me Now" e "Never Let Me Go", além do remix de "Byob".

Para Alok, a influência dos pais foi essencial nesse processo de ascensão profissional. "'Know how', caráter, feeling, honestidade e influência musical, com certeza", diz o jovem sobre o que aprendeu desde cedo com a família.

Alok também percebeu os rumos que o cenário da música eletrônica foi tomando no decorrer do tempo e, talvez por ter uma visão mais crítica, ele tenha se adaptado a essas novas perspectivas. "Antes era algo muito limitado às baladas, mas hoje tudo mudou e se transformou com a popularização e a internet. É sensacional saber que um país dominado por sertanejo e funk possa ser também o país da música eletrônica", conta.

São vários fatores que o transformaram no queridinho do momento. Entre eles, a seriedade com que Alok pensa a música como elemento artístico de transformação.

"Sempre fiz tudo com muito amor, pensando na ascensão da música, não só da minha carreira. Sempre depositei confiança no que eu fiz pensando em representar o Brasil lá fora e também atingir um público inatingível em todos os cantos do País. Talvez eu atribua isso ao fato de fazer tudo com boa vontade pensando em todos, não só em mim. Só recebo o que emito", diz.

Sucesso

Como produtor, Alok conquistou destaque com um estilo peculiar, traços undergrounds e grooves da house music. Em 2014, foi escolhido pela Revista House Mag como o DJ número 1 do Brasil recebeu o prêmio de melhor DJ pelo selo RMC (Rio Music Conference).

Tornou-se ativo na cena internacional ao participar de apresentações em quatro continentes e hoje completa o casting de uma das maiores agências artísticas dos EUA, a Liaison Artists.

Considerado o brasileiro mais ouvido, com cerca de 200 milhões de reproduções na plataforma digital de música Spotify, Alok recentemente também recebeu o Disco de Platina na Itália.

A ideia é continuar se reinventando para manter o sucesso. "Quero continuar trabalhando e me dedicando como sempre fiz. Sendo dinâmico nas produções, sempre dando o meu melhor e me mantendo atualizado, sabendo o que meu público espera de mim", conta.

Alok também inspira uma nova geração de DJs por onde passa. "Eu sempre sugiro que as pessoas tenham paciência, estudem bastante, se identifiquem com a música para, aí sim, pensar em fazer sucesso. O espaço é de todos e como eu consegui, outros também conseguem", conta.

Além de Alok, o line up da segunda edição do Mix Forever traz quase o dobro de atrações, com destaque também para o Jetlag, projeto dos DJs Thiago Mansur e Paulo Velloso, dupla que agita pistas de grandes festivais do mundo com uma experiência sensorial única.

Completam a programação da noite pré-feriado os DJs Larissa Law, Rafael Ramalho, José Pinteiro, Liu e Thiago Camargo.

Mais informações

Mix Forever

Quarta (14), a partir das 22h, no Terminal Marítimo (Av. Vicente de Castro, Mucuripe). Ingresso (2º lote): R$220 (inteira - feminino ), R$165 (meia - feminino), R$280 (inteira - masculino) e R$210 (meia - masculino). (3264.8091)