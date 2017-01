Sol entra em Aquário

00:00 · 19.01.2017

De hoje em diante as vibrações da Nova Era chegam mais intensamente até nós, graças ao ingresso do Sol, às 21h23 (HV), em Aquário. Nesse signo aéreo, fixo e masculino o Sol nos torna muito mais abertos para os outros e solidários em relação aos problemas alheios. Exatamente por isso será mais fácil nos conscientizarmos de quanto é essencial a gente exercer a cidadania e participar com entusiasmo das questões referentes a nosso bairro, cidade e país. Podemos refletir sobre nossos direitos e responsabilidades, pois não basta apenas cobrar e exigir, devemos também nos doar. Inicia-se uma fase muito propícia para demonstrarmos nosso lado idealista. Mas se de fato desejamos atuar sobre a realidade, convém mantermos os pés no chão e evitarmos a utopia. O Sol em Aquário inaugura um período excelente para fazermos planos para o futuro e colocarmos nossas esperanças nele.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

O Sol passa a dinamizar sua vida social, favorece o convívio com os amigos e torna você ainda mais consciente e atuante. Aproveite para exercer plenamente sua cidadania e ligue-se nos problemas de seu bairro e cidade. DICA: faça seus planos para 2017, mas com muito realismo e objetividade.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

A posição solar lhe enche de entusiasmo e disposição para trabalho e faz com que você persevere em seus empreendimentos, por isso as próximas semanas serão bastante produtivas. DICA: poupe-se e não se deixe levar pela ambição a ponto de descuidar-se de suas necessidades pessoais e afetivas.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Os raios solares chegam harmoniosamente a seu signo, restauram suas energias e fazem com que você esteja com muito pique para viver novas aventuras, inclusive amorosas, e sair da rotina. DICA: viajar e mudar de ambiente lhe fará bem, mesmo porque você anda precisando de novos estímulos.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

A passagem do Sol por Aquário acentua sua necessidade de renovação e lhe permite libertar-se mais facilmente de tudo o que já era. As horas dedicadas à auto-análise tendem a mostrar-se enriquecedoras e possibilitam que você se conheça melhor. DICA: preserve o que há de bom em sua vida.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

De hoje em diante seu astro regente, o Sol, ativa o signo complementar ao seu, por isso dinamiza suas relações pessoais. O Sol favorece as associações e possibilita que você se alie aos outros em metas comuns. DICA: não se envolva em confrontos nem se deixe levar pela competitividade.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

A nova posição do Sol acentua sua capacidade de trabalho e lhe ajuda a concentrar-se nas questões práticas, onde seu rendimento é excelente. Você tende a mostrar-se mais eficiente e a executar suas tarefas com capricho e atenção. DICA: as próximas semanas serão ótimas para você cuidar da saúde.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

O ingresso do Sol em Aquário, sua casa da alegria e da vitalidade, inaugura uma fase hiper propícia para você, sob todos os pontos de vista. Sua capacidade de ser feliz está em alta e as atividades de lazer estão muito favorecidas. DICA: os assuntos do coração vão de vento em popa, vá fundo!

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

Durante as próximas semanas o Sol ativa seu signo de concepção, onde faz com que sua necessidade de sossego e intimidade esteja em alta. Os momentos de isolamento tendem a ser muito restauradores, usufrua ao máximo deles. DICA: aproveite para mostrar-se mais participante em casa.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

O trânsito do Sol por Aquário estimula seu lado verbal, sociável e comunicativo e lhe permite expressar melhor tudo o que pensa e sente. O período é ótimo para você estar com seus amigos e familiares, confraternizar-se com eles e conversar descontraidamente. DICA: passeios e caminhadas lhe fazem bem.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.)

Hoje o Sol deixa seu signo e passa a ativar seu setor material, onde estará por várias semanas, estimulando seu lado realizador. Nossa estrela anuncia um bom período para você colocar seus projetos em prática e incrementar os rendimentos. DICA: no amor, evite a possessividade.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

Às 21h23 (HV) o astro-rei Sol inicia a visita que anualmente faz a seu signo e inaugura uma fase de intensa magnetização para você. Aproveite para concentrar-se em seus assuntos pessoais e nos cuidados com o visual. DICA: no dia de seu aniversário (parabéns!) você inicia um novo ciclo vital.

PEIXES (20 fev. a 20 mar.)

O fato de o Sol transitar pelo signo anterior ao seu anuncia uma fase em que você deve poupar-se ao máximo. Esteja mais do que nunca consciente de seus limites físicos e psicológicos e evite ultrapassá-los. DICA: sua espiritualidade está em alta e sua fé anda mais viva, portanto pense positivamente.