Só deu elas no sertanejo

00:00 · 29.12.2016 por Fabiana Schiavon - Folhapress

Simone e Simaria gravaram novo DVD ao vivo Maiara e Maraisa: “Esse foi o nosso ano, com certeza”

O ano foi delas. Se a música sertaneja é o gênero mais popular do Brasil, sempre no topo das paradas, as mulheres tomaram o seu lugar de direito como cantoras e compositoras. A goiana Marília Mendonça ficou pouco tempo nos bastidores, escrevendo sucessos para duplas como Henrique & Juliano. Logo ela atingiu os holofotes com as suas canções próprias e abriu luz para outras mulheres, como as duplas Maiara & Maraisa e Simone & Simaria, que se destacaram nos rankings musicais.

“Eu Sei de Cor” ficou meses em primeiro lugar nas rádios de todo o país. Nem a própria cantora Marília Mendonça conseguiu contabilizar quantos.

“Ainda não parei para pensar. Só sei que essa música foi importante demais. Sei que vários artistas a incluíram nos seus shows. Isso mostra quando a música é realmente boa”, diz Marília.

Com a gravação do DVD “Realidade”, em Manaus, em outubro, a artista garantiu uma lista de inéditas, que podem virar sucessos. “Ainda não tem data para sair. Eu queria que fosse um dia depois da gravação”, diverte-se Marília.

Com apenas 21 anos, a goiana já dá conselhos a quem deseja seguir a carreira musical.

“Não digo isso só para as mulheres, mas para qualquer pessoa que sonhe com este mundo de cantar, de ser conhecido. Eu só posso dizer para nunca desistir dos seus sonhos”, incentiva Marília.

Parceria

O ano que vem deve continuar sendo marcante, ao menos para Marília Mendonça. Ela foi convidada a gravar com Zezé Di Camargo & Luciano a segunda edição do disco “Dois Tempos”, em que celebram 25 anos de carreira.

Marília vai interpretar a música “Deu Ocupado de Novo”. Luciano afirma ser um sonho gravar com ela. “A cada ano, vão surgindo oportunidades e gravar com ela é uma delas”, diz. “Ela é uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil”, completa Zezé.

“Eles são extremamente profissionais. Outra coisa em que eles me inspiram é na questão familiar. São amorosos com os pais deles, isso é muito legal, honram o nome e eu gosto disso”, diz Marília.

Marília Mendonça foi indicada ao prêmio de melhor cantora no Melhores do Ano do Faustão

Sucesso

Não houve festa do peão nem especial de TV neste ano sem a presença das mulheres sertanejas. Marília Mendonça foi indicada como melhor cantora no “Domingão do Faustão”.

“Foi realmente marcante estar entre a Ivete e a Anitta”, lembra Marília (foi a funkeira quem levou o prêmio).

Já a dupla Simone & Simaria chegou a sobreviver com R$ 200 por mês no início da carreira. Agora, realizaram o sonho de cantar com Bruno & Marrone, no DVD “Simone & Simaria Live”.

A dupla Maiara & Maraisa parece estar em todos os lançamentos do ano e ajudou a alavancar novos talentos, como o trio Villa Baggage, a dupla Day & Lara e Naiara Azevedo.

“Esse foi o nosso ano, com certeza! O melhor é que somos vistas pela nossa arte e não discriminadas pelo nosso sexo”, define Maiara.