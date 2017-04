Silvino de volta para o futuro

00:00 · 19.01.2017

"Silvino's Night" traz diversão e aventura nesta quinta-feira

A TV Diário exibe hoje (19), às 20h10, um programa especial do Silvino's Night. Essa semana, o apresentador viaja no tempo a partir do filme "De Volta para o Futuro", lançado originalmente nos cinemas em 1985.

A sátira cearense vai acompanhar os personagens McFly, interpretado por Silvino Neves, e Dr. Brown, papel de Olinda, membro do elenco fixo do programa. "Toda semana buscamos fazer algo diferente, alguma sátira de filme ou histórias folclóricas", conta o produtor Renato Brewster.

O programa especial de hoje vai viajar dos dias atuais para o ano de 2046, fazendo uma abordagem de como será o futuro. É uma premissa semelhante ao filme original, no qual os personagens também viajam 30 anos à frente para viver aventuras.

"Fizemos algo diferente, como se os personagens tivessem errado a viagem. O programa é todo cercado de curiosidades, porque criamos s coisas futuristas, como telefones mais modernos, o tipo de comida como vai ser em 2046. O programa vai girar em torno dessas sacadas criativas e engraçadas", afirma o produtor.

Como a história pede, o programa também terá efeitos especiais. Além da exibição dessa quinta-feira, o "Silvino's Night - De Volta para o Futuro" será reprisado no sábado, às 0h30 e no domingo, às 21h30.