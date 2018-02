Silent Disco Brasil: silêncio musicado

00:00 · 23.02.2018 por Carol Kossling - Repórter

Consegue se imaginar ao lado de várias pessoas num ambiente interessante, mas ouvir individualmente uma música? Esta experiência está chegando em Fortaleza.

É uma nova forma de se comunicar, sem fala, mas por meio de expressões corporais e faciais, que o conceito "Silent Disco Brasil" quer despertar novas sensações nos fortalezenses.

No Brasil, no eixo Rio-São Paulo, este experimento já foi iniciado, mas no Nordeste ainda não. E no formato de concentro de piano, ao lado de banda e DJs, como será o lançamento, é inovador no País.

"Queremos promover a diversidade musical e trazer um conceito diferenciado para as pessoas. Assim elas podem ter esta conexão com a música e a oportunidade de descobrirem novos gostos e romper a barreira do preconceito musical", declara a empresária e idealizado do conceito no Brasil Thaís Di Miceli.

Pluraridade

A proposta é justamente de trabalhar a diversidade musical já que os DJs podem tocar estilos diferentes na mesma festa. E por conta dos fones, cada pessoa tem a liberdade de escolher qual play list quer escutar com a liberdade de mudar o som a qualquer momento.

Segundo Miceli, uma das possibilidades do conceito Silent é permitir que pessoas de gostos completamente diferentes curtam a mesma festa. "É uma verdadeira batalha de DJs. Os fones permitem escutar até três canais, cada um representado pelas cores vermelho, verde e azul neon. O ambiente fica iluminado", detalha.

Estes fones são importados e únicos no País, de acordo com a idealizada que não quis dizer de qual lugar do mundo eles vieram. O equipamento tem alcance de até 300 metros de distância.

Inovação

Em Fortaleza, o lançamento será com o pianista Felipe Adjafre. Na ação "Silent Piano Concert" Adjafre irá tocar clássicos da música nacional e internacional, como bossa nova, jazz e pop internacional que serão ouvidos apenas pelos fones.

Já a Banda Republik tocará MPB, rock nacional, bossa nova, samba e rock internacional. Na noite ainda marcarão presenças os DJs Morr, com play list focada em pop, dance e hits; e Kadu Justa, com house music. "As ações são coletivas, mas a sensação é individual e único. E mesmo assim as pessoas interagem", explica Miceli.

Festa

A primeira festa com este conceito será dia 17 de março, na Órbita. A "Silent Disco Brasil Experience" acontecerá dentro da festa "Sean Patrick´s Day". "A Órbita está há muitos anos em Fortaleza, tem um público alternativo que gosta de novidade", avalia.

As atrações ainda estão sendo definidas pela organização, mas uma coisa é certa, quem for vivenciará uma experiência única!

Mais informações

Lançamento Silent Disco Brasil

Segunda-feira (26), às 19h, na Escola de Música Duetos Club no RioMar Shopping (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 , Papicu). Grátis.