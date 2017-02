Ser pacífico é preciso

00:00 · 02.02.2017

Devido aos diversos aspectos tensos existentes, o ideal é a gente aproveitar este Dia de Iemanjá para orar, meditar e descansar. Isso porque o estresse pode fazer com que a gente seja rude e até magoe quem está por perto. Hoje é exato o aspecto tenso de Mercúrio com Urano, que assinala um período em que, mais do que nunca, convém não nos envolvermos em discussões ou atritos, especialmente no trabalho. Devemos nos precaver contra atitudes belicosas, que podem provocar sérios problemas em nossos relacionamentos. Convém a gente conter nossos ímpetos e contar até 10 antes de dizer ou fazer qualquer coisa. Todos estão sensíveis e podem surgir disputas pelas coisas mais bobas, inclusive no trânsito. Assim, é essencial não reagirmos de modo precipitado e ponderarmos bem nossos atos.

ÁRIES (20 mar. a 20 abr.)

Você está sob o efeito do contato tenso de Mercúrio com Urano, que está em seu signo, portanto aja com muito tato e habilidade e não se envolva em atritos. Evite atitudes agressivas, não se coloque no papel de uma pessoa dona da verdade e alimente pensamentos pacíficos. DICA: relaxar lhe fará hiper-bem.

TOURO (21 abr. a 20 mai.)

Reserve estes dias para tranquilizar-se, através da prática do relaxamento e da meditação. Evite o idealismo cego e procure agir de modo sensato e coerente, para não entrar em frias. DICA: seja prudente nos gastos e acautele-se contra comportamentos mandões demais em relação a quem você mais gosta.

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.)

Seu regente Mercúrio agora bate de frente com Urano, portanto seja paciente, mantenha a calma e não se deixe levar pelos repentes nem pelo nervosismo. É essencial que você evite a dispersão e reserve um tempo para relaxar e meditar. DICA: use da máxima objetividade no setor profissional.

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.)

O contato tenso de Urano com Mercúrio assinala um período em que você deve manter uma atitude sensata em todas as áreas, mas principalmente no ambiente profissional. Respeite seus limites, distenda-se ao máximo e não assuma afazeres demais. DICA: tenha muitíssimo tato com a pessoa amada.

LEÃO (22 jul. a 22 ago.)

O contato tenso de Mercúrio com Urano assinala uma fase em que você deve agir com especial diplomacia em seus relacionamentos pessoais e de trabalho. Não se deixe levar pela competitividade e procure preservar um bom entendimento com todos. DICA: no amor, não alimente expectativas exageradas.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

Como Mercúrio está em desacordo com Urano, evite as especulações e mais do que nunca prefira o pouco certo ao muito duvidoso, para não sofrer perdas nem ter prejuízos. É importante que você atue com diplomacia no amor e evite atitudes confusas ou dependentes. DICA: mantenha a objetividade.

LIBRA (23 set. a 22 out.)

Urano vibra de modo arrevesado no signo oposto ao seu, por isso aconselha você a não se envolver em confrontos de espécie alguma, especialmente com quem ama. Faça vista grossa a tudo o que soar como provocação e conserve a harmonia com todos. DICA: concentre-se nas atividades práticas.

ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.)

O aspecto desarmonioso de Urano com Mercúrio aconselha você a não se dispersar em atividades demais e a fazer uma coisa de cada vez, com atenção. Não diga ou assine nada impulsivamente nem se envolva em discussões estéreis. DICA: pense antes de falar, para não provocar mal-entendidos.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

Nestes dias Mercúrio aconselha você a não se jogar de cabeça em situações difíceis pelo mero desejo de ser do contra. Preserve-se ao máximo e evite dispersar-se em relacionamentos superficiais, que não lhe dizem nada. DICA: tenha tato, para não cometer gafes nem magoar as pessoas mais queridas.

CAPRICÓRNIO (21 dez. a 20 jan.)

Agora Urano vibra de modo arrevesado em seu setor doméstico e assinala uma fase em que você deve pensar ainda melhor antes de tomar qualquer decisão ou iniciativa em casa. Mantenha a paz em família, mesmo que isso signifique adiar certas conversas. DICA: não se envolva em bate-bocas.

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.)

O fato de seu planeta Urano vibrar de modo tenso pode provocar certa inquietude e melancolia em você, que deve reservar uma parte do dia para descansar e reequilibrar-se. DICA: supere a tendência para exigir demais de si ou dos outros, acautele-se contra a franqueza excessiva e seja tolerante com todos.

PEIXES ( 20 fev. a 20 mar.)

Mercúrio e Urano assinalam uma fase em que convém você não pedir nem conceder empréstimos e manter-se estritamente dentro do orçamento. Evite alimentar expectativas demais em relação aos amigos, para não sofrer decepções. DICA: não discuta e preserve um bom entendimento com todos a sua volta.