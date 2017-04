Sempre juntas

00:00 · 08.04.2017

Artistas como Sophie Charlotte, Letícia Spiller, Xuxa e Camila Pitanga, entre outras, estimulam a luta das mulheres contra o assédio ( Fotos: Divulgação Globo ) Clique para ampliar

Funcionárias e mulheres ligadas à Rede Globo fizeram na manhã da última terça-feira (4) um protesto em apoio à figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, que acusou o ator José Mayer de assédio. Em nota, Mayer pediu desculpas e acabou sendo suspenso por tempo indeterminado da grade de atrações da emissora.

As mulheres se mobilizaram para trabalhar usando camisetas com a frase "Mexeu com uma, mexeu com todas". O protesto também aconteceu em redes sociais, com postagem em massa de fotos da camiseta.

Artistas como Camila Pitanga, Fernanda Lima, Astrid Fontenelle e Cissa Guimarães já aderiram. Outras, postaram apenas a frase em seus perfis no Instagram, como Leandra Leal, Letícia Sabatella, Cleo Pires, Dira Paes, Monica Iozzi, Camila Pitanga, Bruna Marquezine e Carolina Ferraz.

Funcionárias da Globo fizeram reuniões nos últimos dias para discutir o tema. Os encontros foram organizados por um grupo que reúne desde camareiras até diretoras e atrizes, que foram recebidas também pelo diretor-geral Carlos Henrique Schroder.

Ainda na terça-feira, as atrizes Nathalia Dill, Julia Rabello e Débora Nascimento foram as convidadas do "Vídeo Show" e aproveitaram o espaço para repudiar o caso envolvendo o colega de emissora.

"Todos nós, homens e mulheres, estamos aprendendo, entendendo e conversando sobre isso. Então ninguém aqui é dono da verdade", disse Julia. "Eu acho que essa cultura que coloca o homem tendo essa liberdade é como se fosse a água de um aquário onde todos nós somos peixes. Eu também faço brincadeiras, eu também tenho que me educar".

Nathalia lembrou que os protestos começaram com as funcionárias da emissora. "O assédio e o machismo acontecem também em uma escala hierárquica, então a gente queria agradecer a força dessas mulheres todas", disse.

"A gente estar aqui com essa camiseta que nasceu delas diz muito", complementou Débora. As três agradeceram a figurinista Susllem, por sua "força" e Débora ressaltou que o protesto visa tratar do assédio como um todo, não somente um caso específico.

Na web

Em seu perfil no Instagram, Camila Pitanga publicou uma foto das funcionárias da emissora vestindo a camiseta.

"Emocionada pela construção de um novo normal, de um novo tipo de postura que busca transformar a sociedade para um berço mais caloroso para todas e todos. Um movimento de mulheres, de todos os departamentos dentro da Rede Globo de televisão, unidas pela mudança da normalidade. Para dizer não ao que por tanto tempo foi neutralizado por medo".

"Nós, atrizes e diretoras, que temos voz, nos tornamos realmente fortes quando nos vimos unidas com todas as mulheres da empresa. Nos posicionamos em torno da ideia de sororidade", continuou. "Você, mulher, será abraçada por todas nós. Porque é só assim que a gente fica forte".

A atriz finalizou dizendo que se sentiu "empoderada pela força de cada uma" das mulheres que protestaram contra casos de assédio. "Sou muito grata por poder fazer parte desse passo. Que ele se estenda por todo lugar. Que vocês mulheres que nos viram em luta, sintam-se fortes para reagir sempre. Juntas, unidas. Não contra alguém em especial, mas pelo bem estar de todos".

No Facebook, Letícia Sabatella não perdoou. "José Mayer não se emenda", disse. "Não mais à cultura do machismo. Uma cultura que precisa ser transformada urgentemente, através de alertas como este. Esclarecimento, reavaliação, pedido de desculpas, punições necessárias. Precisamos de uma mudança de olhar, vigiar o ego sobre a sensação de superioridade sobre o outro", escreveu.

"Quando sentimos medo ou desconforto não produzimos tão bem, não conseguimos criar tão bem, somos podados em nossa espontaneidade e na nossa criatividade. Basta de opressão. Basta de humilhação. Somos colegas de trabalho, somos amigos, somos parceiros, muitas vezes irmãos, parentes próximos, vizinhos. Não há nenhum 'monstro' e nenhuma 'louca'. São nossas irmãs, são nossos irmãos", continuou.

Força feminina

Sophie Charlotte e Maria Casadevall se posicionaram, durante lançamento de "Os Dias Eram Assim", nova novela das 23h da emissora.

"Acho importantíssimo se manifestar e louvar a coragem dessa moça, porque são histórias que acontecem com muitas mulheres todos os dias. E a história se constrói a partir dessas atitudes corajosas, que acabam trazendo a discussão e jogando luz sobre esses outros casos que não são ditos, não são falados", diz Casadevall.

"O que vem acontecendo hoje é uma adesão ampla, inclusive no audiovisual, que é um meio extremamente machista. É importante que o debate ganhe espaço dentro da sociedade no geral", completou Maria.

Mãe de Otto, 11 meses, Sophie afirma que pensar em questões de gênero para a formação das crianças é fundamental. "A gente precisa repensar como a gente cria não só os meninos, mas também as meninas, com equidade, mais generosidade, mais humanidade", refletiu.

Para ela, este é um momento "maravilhoso para ser mulher", porque os debates acerca dos direitos femininos têm sido fomentados em várias instâncias.

"(É hora de) se questionar e se unir com afeto e promover uma revolução de ideias que possam se transformar em uma revolução nas nossas ações, que se tornem concretas. A gente está repensando, a gente está trazendo uma questão para ser resolvida, para não ficar na obscuridade".

Letícia Spiller contou que sofreu um episódio similar ao da figurinista. "Eu e o Rodrigo Santoro estávamos apresentando um evento numa escola. Eu estava grávida e quando eu estava indo embora, um rapaz de uns 17 anos pegou em mim lá", disse. A situação aconteceu em 1996.

"Naquele momento, até me arrependi um pouco da minha reação, mas grávida vira um bicho né! Na mesma hora peguei ele pela orelha, para ver quem tinha feito isso comigo. Também ele não esqueceu de mim. Levou uns cascudos", completou. "Não estamos aqui para crucificar ninguém. Mas foi muito bonito ver a movimentação das atrizes", disse Monica Iozzi.

"Acho que estamos vivendo a primavera das mulheres, precisamos falar abertamente sobre assédio moral e sexual, aproveitar a visibilidade da nossa profissão para falar sobre esses assuntos".

Iozzi disse que, desde que se posicionou, foi procurada por diversas pessoas, inclusive por sua mãe, que ligou para "entender o que era esse negócio de assédio".

Ela nega que tenha passado por situação semelhante ao longo da carreira, mas lembra de como era tratada quando trabalhava com eventos. "Vinham falar comigo como se eu vivesse do meu corpo. Admiro quem tem a coragem de viver assim, mas não era o meu caso".

A apresentadora Xuxa também usou o Instagram na tarde de quinta-feira (6) e publicou uma foto com os olhos fechados e uma das mãos cobrindo a boca.

"Se você sofreu algum assédio sexual na sua vida, faça um post de uma foto como essa. Sei que muitos homens e mulheres passam por isso diariamente. Faça essa corrente com a gente... Isso tem que parar!", escreveu.

Com informações da Folhapress / Felipe Giacomelli / Cris Veronez / Amanda Nogueira.