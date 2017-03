Semear poesia

00:00 · 21.12.2016 por Sérgio Ripardo - Repórter

Cláudia difunde poesia em praça da capital. ( Fotos: Eduardo Queiroz )

Daqui a 10 dias, o mundo estará festejando a renovação do calendário, em meio ao barulho dos fogos de artifício, aos abraços e às preces de esperança em dias melhores.

Os mais pessimistas vão reclamar das agruras do ano que se encerra e traçar previsões sombrias sobre o futuro. Mas haverá também quem não se deixará abater pelos percalços da vida e seguirá acreditando ser possível fazer a diferença e cultivar a positividade.

Esse é o caso de Cláudia Salgado. Ela é uma daquelas heroínas anônimas do cotidiano, que provocam transformações nas pessoas a sua volta com recursos mínimos. Basta um pedaço de papel pendurado em uma árvore, o feitiço do bem está pronto para despertar corações.

Catarinense de Chapecó, Cláudia já morou em vários lugares do Brasil e do mundo e fixou residência em Fortaleza há três anos. Ao chegar, viu muitas pessoas se queixando de Fortaleza: "violenta", "suja" e "feia" eram os ataques mais ouvidos. Ela poderia ter ficado desanimada com tanta propaganda negativa. Mas Cláudia fez diferente: confeccionou dezenas de cartões com barbante, que ela chama de "semeaduras", imprimiu versos de sua autoria e de seus poetas preferidos e saiu pendurando em árvores da cidade ou largando em bancos de praça.

"A intenção é que colham essa poesia e levem para casa, usando-a como enfeite, marca-páginas de livros, fonte de inspiração ou mesmo como um instrumento que desperte o interesse em explorar mais os versos ou o poeta em questão", diz a artista urbana, que faz suas intervenções em bairros como Benfica, Praia de Iracema, Meireles e Aldeota.

Logo, colheu respostas a seu gesto de gentileza: quem encontrava suas mensagens, carimbadas com o endereço de sua página no Instagram (@semeandopoesias), entrava em contato com ela. Depoimentos incríveis sobre suas semeaduras só a incentivaram a continuar com o projeto "Semeando Poesias".

"Não busco apenas um número de seguidores, pois almejo que os seguidores sejam muito mais que números. Busco pessoas que também se identifiquem com a beleza do projeto e gostem de poesias", diz.

Projetos

Na bolsa de Cláudia, a artista urbana carrega os cartões com versos de poetas como Carlos Drummond de Andrade, Florbela Espanca, Manoel de Barros e Rilke.

"O poema abre portas para novos mundos -e para outros poemas-, que quando interpretados com delicadeza, nos permitem escapar da frivolidade de palavras vazias, do mau gosto e tantas outras distrações", reflete.

Cláudia espera para 2017 que seu gesto se multiplique. Ela planeja levar a poesia para outros lugares do Estado, quer conhecer autores cearenses. Também pensa em reunir as lições dessa experiência literária em um livro. A poesia não tem fronteiras. Nada melhor do que começar um novo ano com planos otimistas.