00:00 · 27.04.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

Com um espaço amplo, a casa dá lugar a uma loja, com várias marcas, espaços para as empresas e ainda abriga um bar na garagem

Uma semana desde a abertura, e a Casa sem Medidas já parece estar a todo vapor. Com um espaço colaborativo e voltado para a produção e valorização do design, artesanato e até mesmo da economia criativa, o local foi idealizado por Rodrigo Gondim, um dos sócios da empresa Miligrama, junto com a esposa Rebeca Prado, e tem como um dos objetivos ser ponto de encontro para troca de experiências, entretenimento e também de vendas.

Segundo ele, o desejo de iniciar a Casa veio desde o início da montagem do próprio negócio e ficou ainda mais acentuado quando as feiras com design autoral cresceram e ganharam uma frequência maior na Capital. "A gente tentou reunir todas essas coisas: a vontade de trabalhar dentro de uma casa, de ver nossos cachorros soltos, de reunir pessoas diferentes no nosso escritório e a gente acabou achando esse lugar nos arredores, passando por aqui", conta Rodrigo.

E foi assim que escolheram a Rua José Vilar para o empreendimento. Com um espaço grande e arejado, a casa deve funcionar das terças-feiras às sextas, das 10h às 19h, enquanto nos sábados o espaço fica aberto até às 18h. Os donos das marcas afirmam que são participantes assíduos do local diariamente.

Mais pessoas

Mas agora não só Rodrigo ou Rebeca que compõe o projeto. Logo de início, uma das atuais parceiras e quem ajudou no processo de desenvolvimento foi Monique Oliveira, dona da marca de roupas K. "A primeira coisa que a gente fez foi convidar a Monique e mostramos a ideia inicial de trazer quatro marcas pra cá", afirma. A partir desse ponto se iniciou a procura para saber quem também gostaria de se aventurar em um modelo ainda não tão difundido na Capital. E foi dessa forma que muito mais gente se viu envolvida. Atualmente, são oito marcas que ganharam espaço e passaram a compor a "Loja da Casa". Dentro da Casa Sem Medida, esta loja funciona como um showroom de estilistas e criadores independentes, responsáveis por roupas, joias e outros, que são expostos por lá.

Para Monique, a curadoria das marcas que iriam compor esta loja foi minucioso. "Quando o Rodrigo me convidou eu passei a procurar quem tivesse o foco no design e também uma história para contar. A ideia da gente é trazer dez marcas para cá e trazer para esse modelo colaborativo, onde a gente divide o espaço dessa residência", explica ao mencionar que todos os custos são abertos aos que participam, desde o aluguel, conta da água ou quanto custou cada etapa de uma obra, por exemplo. Fazem parte da loja as marcas Elemento Fio, K, Padma, Tulipa, Todos os Poemas, Telma Aguiar Joalheria Contemporânea, Freakstein e Tirachic.

"Todo mundo tem voz, tem voto, tudo vai ser discutido. Então acaba sendo um modelo de negócios bem diferenciado", é o que conta Rodrigo e Monique reitera. Nesse início, eles contam que a ideia é valorizar quem ajudou nos passos iniciais e acreditou de fato na ideia. "As pessoas que chegaram aqui nesse começo viram essa casa sem nada, elas acreditaram que isso iria se transformar no que está sendo hoje", diz Rodrigo.

Entre as outras pessoas que também fazem parte, a criadora da marca Padma que produz joias, Evelyn Mathews também acredita no potencial da proposta da Casa. De acordo com ela, todo processo de curadoria foi realizado cuidadosamente. Evelyn comenta que já conhecia Monique há algum tempo, justamente por participar de outro projeto com ela. Quando foi procurada e soube da Casa Sem Medida não hesitou em embarcar na ideia. "Aqui todo mundo tem participação ativa, as decisões que a gente toma são conjuntas, mas é uma loja multimarcas, então facilita porque cada um tem a sua conta, não é como se ficasse alguém responsável por tudo. Tudo é feito colaborativamente, mas todo mundo fica responsável pelo seu", conta.

Somatório

Entretanto, não há só o espaço de vendas. Nos largos e diversos cômodos da casa, outros empreendimentos e histórias tomam conta da vida do lugar. A Miligrama Design, negócio inicial do Rodrigo ocupa uma sala descontraída, a Liga, que trabalha com produção audiovisual, e a Prado Arquitetura, que também foi responsável pelo desenvolvimento do projeto e pela reforma da Casa.

Quando se pensa que acabou, as portas do lugar dão visão a mais possibilidades. É o que acontece quando a porta da sala dá espaço a uma pequena escada. Logo abaixo, o bar Clandestino promete ser a porta de entrada mais descontraída e aquele que dará vida às noites do projeto.

"Eu quis que fosse um bar logo que eu vi aqui embaixo (a garagem), pra chamar movimento, pra ser legal pra loja, mas eu ainda não sabia como montar. E acabei fazendo isso com um amigo", comenta. Muito além da casa, o bar parece ter se tornado um dos mais novos points da cidade. Com uma proposta de ser um bar simples, mas que também não abre mão do design, o local se mostra como um espaço jovem e descolado, objetivo ressaltado pelos pôsteres de bandas nas paredes, além da presença das referências políticas dos donos.

Próximos passos

Para além da vontade agregar novas marcas dentro da Loja da Casa, a Casa sem Medida também deverá propor eventos e atividades abertas ao público que passar pelo local. Pelo menos esse é o intuito dos idealizadores e de quem faz parte do projeto. "A ideia é fazer o planejamento de uma programação. Em maio, por exemplo, tem várias datas comemorativas e várias coisas acontecendo, e a gente pode ter palestras, oficinas, etc", projeta Monique.

A ideia parece ser a de trabalhar de forma harmônica. "Casas assim ainda não existem tanto no Estado e acho que deu muito certo", afirma ela ao dizer que pelo menos 500 pessoas passaram por lá no último sábado. Enquanto o local ainda dá os primeiros passos, quem participa do projeto já torce para que seja um sucesso na cidade.

Saiba mais sobre o funcionamento da Casa

De acordo com os principais criadores e idealizadores do projeto, Rodrigo, Rebeca e Monique, a ideia é que a Casa Sem Medida seja aberta com programações diferenciadas e que possam ser usufruidas pelos mais diferentes públicos, o que no futuro será definido como 'Casa Aberta' e 'Casa Fechada'. Entretanto, detalhes ainda estão sendo ajustados para esses eventos. Atualmente, a Loja da Casa fica aberta de terça a sábado, o bar Clandestino abre de quinta a domingo, enquanto os outros negócios funcionam na casa de segunda a sexta.