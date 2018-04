Selvagens à Procura de Lei: mais história

00:00 · 28.04.2018 por Mylena Gadelha - Repórter

O selvagens nasceu ainda em 2009 na cidade de Fortaleza, mas o grupo já ganhou destaque nacional e entrou em turnê por todo o país

Um filme para contar a história da banda e marcar os novos rumos. É isso que a banda Selvagens à Procura de Lei tinha como objetivo durante o Maloca Dragão, que se iniciou na última terça (24) e segue até domingo (29).

Com apresentação realizada na sexta (27), a banda formada por Rafael Martins (vocal e guitarra), Gabriel Aragão (vocal, guitarra e teclado), Caio Evangelista (vocal e baixo) e Nicholas Magalhães (vocal e bateria), e que surgiu em Fortaleza em 2009, trouxe para a Capital um show repaginado, sob direção de Paul Ralphes, ex-diretor da Universal Music, con o intuito de gravar imagens para a inclusão no documentário sobre o grupo.

"A gente sempre teve a vontade de gravar um show ao vivo em Fortaleza. Todos os anos que a gente tocou no Maloca, a gente via essa loucura toda acontecendo", comenta em entrevista ao Zoeira um dos vocalista, Gabriel Aragão, ao citar a quarta participação dos Selvagens no festival.

Gravação

Até chegar aqui, toda a gravação do Making Of foi captada. De acordo com Gabriel, as mudanças pensadas para o show e trabalhadas junto a Paul Ralphes também significam um encerramento de ciclo para a banda, que acabou ganhando contornos maiores e visibilidade nacional nos últimos anos.

Desde o lançamento do álbum"Praieiro", foram mais de 100 shows em turnê e uma apresentação em um dos festivais mais badalados, o Lollapalooza, onde já tinham tocado ainda em 2014.

Agora, afirma Gabriel, também chegou a hora de mostrar como se deu essa jornada, quais os percalços que a banda passou e como conseguiram se consolidar no cenário musical.

"Nós já vamos fazer oito anos de banda e é muito legal ver que a galera ainda continua conhecendo. As coisas tem crescido muito mesmo. No Réveillon, por exemplo, nosso público foi enorme", conta ele ao lembrar da apresentação feita no Aterro da Praia de Iracema, onde cerca de mais de um milhão de pessoas passaram pela festa, segundo dados da Prefeitura.

Transformação

E junto com as mudanças internas, o Selvagens viu parte da indústria musical ganhar novas formas de produção e divulgação.

Quando se mudaram para São Paulo, onde hoje mantém morada, os integrantes presenciaram essas alterações. "Nós vimos que essa indústria começou a mudar muito nesse período. A gente viu o fim da MTV e no mesmo ano acabamos presenciando o início do Spotify", comenta Gabriel.

Singles

Atualmente, os meninos se dedicam no lançamento de singles enquanto também produzem material para o novo disco, estratégia comum entre artistas da musical hoje em dia.

Aragão explica que "Gostar Só Dela", canção mais recente lançada por eles, deveria ter sido lançada ainda na época do Praieiro, mas vem sendo trabalhada nos últimos tempos. Até então, a intenção seria a de produzir e lançar disco novo completo em 2019.

E quem conferiu a apresentação do Selvagens no Maloca já pode presenciar o que vem por aí: novos arranjos e músicas que não entravam mais nos setlists.

O grupo deve continuar com esse show preparado para o documentário durante um bom tempo até que novos materiais surjam e ganhem espaço.