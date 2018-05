Se Liga VM em Portugal: para comemorar

00:00 · 05.05.2018

A edição deste sábado (5) do programa Se Liga VM será especial. A intenção é comemorar os oito anos que o programa vai ao ar, data que ocorreu no último fim de semana. Dan e Niara, apresentadores do programa foram até Portugal para mostrar as belezas e a cultura do país e, além disso, mostrar a vida de alguns cearenses na capital portuguesa, Lisboa.

"Geralmente a gente fazia uma festa no programa, mas dessa vez achamos legal fazer algo diferenciado. Nós já tínhamos recebido o convite pra filmar em Lisboa e, assim, acabamos amadurecendo essa ideia de gravar lá", é o que conta Fábio Ambrósio, diretor do Se Liga.

Segundo ele, além de ser uma comemoração, o programa serviu para conhecer mais de um pedaço da Europa. "A gente viu que tem muito cearense visitando esse continente nos últimos tempos e que tem vários cearenses que escolheram morar por lá", conta. Ele também afirma que a edição deve mostrar mais do que Lisboa. "Visitamos Fátima, visitamos castelos em Ourem e em Tomar", explica.

Mudanças

Para mais um ano completado no ar, o Se Liga também traz novidades na identidade visual e até mesmo na música de abertura. Dentre as novidades que devem ganhar as telinhas estão um novo pacote gráfico, vinheta, logo e trilha.

Além disso, através de uma parceria com a empresa Audiomix, a nova trilha leva a assinatura dos cantores Jorge e Mateus, referências no cenário da música sertaneja, e com remixagem de Neto Schaeffer.

A linguagem jovem e ainda mais descontraída deve continuar sendo o foco do programa. Para isso, novos quadros e entrevistas já estão previstas para serem apresentadas ao público nos próximos meses de exibição.