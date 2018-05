São Paulo Fashion Week: a cara do Ceará

00:00 · 05.05.2018

Nas passarelas do São Paulo Fashion Week, surgiram algumas revelações feitas no Ceará. A reportagem do Zoeira conversou com Sarah Berger, Dani Pontes, Lais Trussardi e Igor Leon, quatro modelos cearenses que participaram da semana de moda para saber curiosidades e novidades na carreira de cada um

Igor Leon

Radicado no Ceará há sete anos, o paranaense Igor Leon foi descoberto como modelo pela RC Model Agency na Capital cearense. Morando há três meses em São Paulo avalia que sua carreira está progredindo muito bem. "Estou dando meu melhor para ser conhecido no mercado nacional, e busco fazer carreira internacional até o começo do ano que vem"

Dani Pontes

Há quatro anos morando em Nova Iorque, Danielle Pontes se divide entre a cidade americana e São Paulo. A modelo acredita estar numa fase boa carreira. "Quero poder solidificar mais meu nome no mercado para poder trabalhar em outras áreas relacionadas", diz

Lais Trussardi

Considerando seu primeiro SPFW real e oficial, Lais Trussardi mora há quase dois anos em São Paulo e desfilou para Lilly Sarti, Top 5, Lino Villaventura e Glória Coelho. "Este momento está sendo desafiador e novo na minha carreira", declarou a jovem que diz sentir falta de tudo e todos no Ceará

Sarah Berger

A cearense brinca que está morando na sua mala, pois nos últimos tempos tem frequentado Nova Iorque, Milão, Paris e São Paulo. Diz estar feliz com a carreira. "O que vem pela frente é incerto e sempre tento não criar grandes expectativas e aproveitar cada fase", revela a modelo que confessa que quando vem para sua casa, em Fortaleza, não dá vontade de ir embora